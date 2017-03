INVITÉE - Marie-Antoinette Métral, maire de St Sigismond, présidente Association maires ruraux de Haute-Savoie

La 40 ème journée internationale des droits des femmes, ce 8 mars, est l'occasion de rappeler que la lutte pour l'égalité est toujours d'actualité. C'est l'objet d'ailleurs d'une étude sur les femmes et la vie politique locale publiée par l'Insee Auvergne Rhône-Alpes.

L'étude de l'INSEE fait le point sur la présence d'élues féminines dans les assemblées depuis l'entrée en vigueur au début des années 2 000 des lois en faveur de la parité .Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le chemin est encore long jusqu'à la parité à tous les échelons. Les femmes ont bien investi les assemblées mais quand on regarde de près, cette féminisation suit très exactement les obligations imposées par la loi D'abord à la Région, depuis 2015, 47 % des conseillers régionaux sont des femmes mais les vice-présidences stratégiques (finances, transports et économie) restent confiées à des hommes. C'est aussi une réalité dans les conseils départementaux même si depuis 2014, grâce à la loi, on a atteint l'égalité parfaite au sein de l'assemblée. La terre de conquête reste donc le poste à responsabilité et cela se vérifie à l'échelon local : la Savoie est le département avec le Cantal qui compte le moins de maires femmes dans les communes de moins de 1 000 habitants, seulement 13 %. la parité des conseils municipaux comme dans les autres assemblées reste donc une vitrine voire un leurre pour l'instant.

ECOUTER : Interview en intégralité de Marie-Antoinette Métral, maire de St Sigismond, présidente de l'Association des maires ruraux de Haute-Savoie (durée : 5'54)