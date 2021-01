"Invivable en pandémie" : des habitants de la Loire privés de téléphone et d'internet depuis deux semaines

Ils vivent "coupés du monde" depuis deux semaines. Cinq foyers du Pinet, un hameau de Saint-Maurice-en-Gourgois dans la Loire, doivent faire sans téléphone ni internet depuis à cause d'une panne survenue le 5 janvier. Depuis, leur quotidien en temps de pandémie est devenu un cauchemar.

Une situation intenable en période d'épidémie

Pour Michèle Goutel, une habitante de plus de 75 ans du hameau concernée, tout est devenu plus compliqué : "Internet et le téléphone, pendant de semi-confinement, c'est notre rattachement au monde. On peut difficilement s'en passer : toutes les démarches à faire sont sur internet par temps de pandémie. Vous voulez prendre rendez-vous pour les vaccins ? C'est sur internet !"

Son forfait de téléphone mobile a déjà expiré. Et elle décrit les mêmes complications pour ses voisins : "à côté, ils travaillent à distance. Les enfants on des soucis avec les cours. Et ma voisine de 72 ans est complètement isolée, alors que ses enfants vivent très loin !"

Tout vient d'une panne, le 5 janvier, qui affecte une bonne partie de Saint-Maurice-en-Gourgois. Après une intervention, seuls ces cinq foyers du Pinet restent sans solutions. "On aimerait comprendre, explique Michèle, et surtout avoir une réponse, parce qu'on a l'impression d'être ignorés."

Les opérateurs et le gestionnaire de la fibre sollicités

Pourtant, ça n'est pas faute d'avoir tenter d'alerter : Michèle a appelé les opérateurs téléphoniques, la mairie, qui l'ont renvoyé aux installateurs de la fibre, puis au gestionnaire dans le département, SIEL. Sans succès : "chacun se renvoie la balle, décrit-elle. Et puis on nous parle de sous-traitants, à qui on aurait trop sous-traité, mais qu'on ne les connaît pas, nous."

La mairie confirme également avoir joint à plusieurs reprises SIEL. Il semblerait qu'un représentant va se déplacer très bientôt sur place, mais nous n'avons pas pu en avoir confirmation auprès du syndicat d'énergie. L'opérateur de Michèle lui a fourni une clé 4G, mais c'est encore loin de pouvoir la dépanner.