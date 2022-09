Iran : "on se sent impuissant", témoigne Mehrnoush Ghaznavi, iranienne installée à Dijon

"C'est dur d'être loin, on se sent tellement impuissant", confie Mehrnoush Ghaznavi. Née en Iran en 1978, cette mère de famille grandit en France avant de retourner dans son pays, de 2004 à 2008. Depuis son retour, elle est installée à Dijon avec son mari et ses deux filles. "Le reste de ma famille est en Iran." Elle suit, via les réseaux sociaux, les manifestations en Iran suite au décès de Masha Animi, 22 ans, tuée par la police des mœurs, pour "port de voile inapproprié". "Au début, je faisais un peu l'autruche, je ne voulais pas voir ni relayer toutes ces informations car elles étaient négatives et choquantes. Et puis ensuite, je me suis dit que je devais en parler et porter ce courage qu'ont les iraniens à descendre dans la rue pour manifester." Malgré de nombreuses coupures Internet, Mehrnoush parvient à recevoir quelques nouvelles de ses proches, restés à Téhéran. "Ils ont juste le temps de nous envoyer de courts messages, pour nous dire qu'ils vont bien."

Inquiétude et questionnements de ses deux filles

Les manifestations en Iran, Mehrnoush en parle avec ses deux filles, très inquiètes elles aussi de la situation du pays où vit leur famille. Kiana, 14 ans, a même proposé à son professeur d'éducation civique d'en parler en classe. "J'ai demandé à mon prof si je pouvais faire un paragraphe argumenté sur les libertés en Iran et en France. Il a accepté en me demandant d'en faire un exposé, à présenter en classe." Malgré son jeune âge, Roxane, l'autre fille de Mehrnoush, veut elle aussi comprendre ce qu'il se passe en Iran et surtout en parler.

Roxane, 10 ans, parle avec sa maman de la situation en Iran Copier

Mehrnoush et ses deux filles participeront ce samedi 1er octobre à un rassemblement en hommage au peuple iranien, organisé place de la Libération à Dijon, à partir de 14h00.