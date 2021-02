En Dordogne, Irène et Claude fêtent leur 70ème Saint-Valentin ensemble

C'est dans leur maison de Domme, en Dordogne, qu'Irène et Claude nous reçoivent. C'est dans cette maison qu'ils vivent depuis leur retour d'Allemagne, pays dans lequel Claude a travaillé après la guerre, pour les renseignements français. Les deux amoureux se rencontrent à "14 ou 15 ans" alors qu'ils sont en séjour dans une colonie de vacances. Elle est très grande, pour le petit Claude qui n'est encore "qu'un gamin".

Leurs premières discutions sont consacrées au poste de radio qu'Irène aimerait avoir. Ça tombe bien, Claude sait en fabriquer. S'en suivront quelques lettres après ces vacances, d'abord Claude demande des nouvelles du petit poste qu'il a fabriqué et au fil des lettres, leur relation naîtra. Le 11 avril 1950, ils se marient "ça n'a pas très bien démarré " se souvient Claude " huit jours après, elle avait perdu son alliance".

Quelques mois plus tard, Irène tombe enceinte de leur premier enfant. Ils lui feront une petite sœur quelques années après. Aujourd'hui, Irène et Claude ont quatre petits enfants et sept arrière petits enfants.

Le couple fêtera la Saint-Valentin autour d'un repas qu'il leur sera livré, probablement accompagné d'une coupe de champagne.

Depuis qu'ils sont mariés, ils ne font "qu'un". Toutes les épreuves qu'ils traversent ne font que renforcer leur couple. Aujourd'hui encore, l'un n'irai pas sans l'autre : "si ma femme s'en va, je ne resterai pas".