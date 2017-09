Irma : le groupe stéphanois Casino envoie 45 tonnes de marchandises à Saint-Martin

Le groupe Casino a rassemblé 45 tonnes de produits alimentaires et hygiéniques, issus de ses stocks, pour aider les sinistrés de l'ouragan Irma. Un porte-conteneur est parti de Marseille ce jeudi soir.

Plus d'une semaine après le passage de l'ouragan Irma, qui a dévasté les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, le groupe stéphanois Casino se mobilise pour venir en aide aux sinistrés. "L'initiative a été lancée par la cellule de crise du gouvernement, qui a demandé à pouvoir mobiliser éventuellement tous les acteurs privés", nous explique-t-on chez Casino. Très rapidement, le groupe a donc réuni 45 tonnes de marchandises, des produits alimentaires non périssables et des produits hygiéniques, issus de ses entrepôts d'Aix-en-Provence et de Toulon. Le porte-conteneur qui va les acheminer jusqu'à Saint-Martin est parti ce jeudi soir du port de Marseille.

❤️ 45 tonnes de marchandises (hygiène & alimentaire) données par le groupe Casino sont en cours d'acheminement vers #SaintMartin. #solidairepic.twitter.com/vm91lfBIZM — Groupe Casino (@Groupe_Casino) September 15, 2017

Campagne de dons

Parallèlement, le groupe a lancé cette semaine une campagne de dons en interne, auprès de ses salariés. Des dons qui seront reversés aux associations et que la fondation Casino abondera du même montant.

A LIRE AUSSI Ouragan Irma : comment faire un don aux victimes ?