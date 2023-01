"Irresponsables" : l'enquête d'un journaliste lorrain sur la justice pénale face à la maladie mentale

"En France, la sécurité a pris le pas sur le soin". Dans son documentaire, "Irresponsables", qui sera diffusé le jeudi 9 février sur France 3 Grand-Est, Alain Morvan signe une enquête passionnante sur la difficile question de la responsabilité pénale des malades mentaux meurtriers dans notre pays. Le journaliste lorrain a enquêté durant un an et demi et donné la parole aux familles, à des soignants, juges, avocats, gardiens de prisons et spécialistes de ces questions.

Affaires lorraines

Le documentaire s'ouvre sur le terrible meurtre du petit Lucas , 7 ans, poignardé en pleine rue à Jœuf (54) en 2015 et dont le meurtrier a été déclaré irresponsable. Il évoque également d'autres affaires similaires en Lorraine, comme le témoignage des parents de Jean Schreiber, atteint de graves troubles psychiatriques lorsqu'il a tué son ami Alexis Goeury dans les Vosges en 2019, où celui d'un SDF allemand dans l'attente de son jugement après avoir tué une femme de ménage à Metz en 2020 et qui déclare devant la caméra : "j'entends des voix qui me disent ce que je dois faire."

Diagnostique sévère

Mais ce documentaire pose aussi un diagnostique sévère sur la manière dont la justice, les politiques et la société françaises traitent ces cas complexes, et les considèrent d’abord comme des dangers et non comme des malades. Un virage pris dans les années 2000 et plusieurs affaires marquantes comme le drame de Pau en 2004 . "On s'est dit alors, pour les victimes, peut-être faut-il les amener devant un tribunal, de les condamner. Et peut-être que leur place n'est plus à l'hôpital, mais en prison" explique Alain Morvan. Ainsi, en 20 ans, le taux d'irresponsabilité pénale est passé de 3% à 0,2%. Derrière les murs des prisons, 30% des détenus souffrent de pathologie mentales plus ou moins graves et n'ont pas les conditions de soins et d'accueil adaptés à leur maladies.

"Irresponsables", 52 minutes, réalisé par Alain Morvan. Diffusion en avant-première suivie d'un débat au cinéma Le Klub à Metz le lundi 6 février, puis sur France 3 Grand-Est le jeudi 9 février en seconde partie de soirée.