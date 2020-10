Irun, ville départ de la Vuelta, sous le signe de la frustration

La ville d'Irun accueille le départ de la Vuelta pour la première fois. Mais les habitants et les aficionados du cyclisme montrent leur frustration. L'accès au peloton sera strictement limité et l'organisation encourage les spectateurs à regarder l'épreuve à la télé.

Sur la grande place vide de l'immense foire expo, la FICOBA d'Irun, les drapeaux qui flottent au vent et le bruit de la ciruclation sont le seul bruit audible à 24h du départ de la Vuelta. Avec le Tour et le Giro, c'est la troisième épreuve majeure du cyclisme mondial. Pourtant, en ville, cet événement sportif ne suscite que des haussements d'épaule ou gestes d'agacement : les Irundar sont frustrés de ne pas pouvoir vivre un grand moment qui va se dérouler sous leurs fenêtres.

Le départ de la Vuelta 2020 était prévu aux Pays-Bas, mais il a été annulé et Irun a récupéré le privilège d'être ville de départ. Iñaki est un aficionado qui affiche fièrement une photo dédicacée de l'équipe Movistar dans son magasin de déco. Il râle : "C'est-à-dire que je vois des pubs à la télé, mais même l'organisation de la Vuelta nous disent de ne pas y aller ! Ils nous disent 'Regardez la Vuelta, oui, mais de chez vous !' Alors ça, oui c'est frustrant !"

Iñaki ne voit aucun changement dans Irun pour le départ de cette Vuelta © Radio France - Bixente Vrignon

Même déception pour Juan sur le pas de la porte de son magasin de vélos Artia Bicis : "C'est un rêve d'avoir la Vuelta, mais avec la Covid, on a énormément de restrictions. On avait préparé une fête dans le magasin et on ne peut rien faire ! _On doit regarder la course à télé. Mais être aficionado, c'est être au bord de la route_, voir les coureurs, entendre le bruit, voir les voitures... c'est ça qui fait la Vuelta !"

Le magasin Artia Bicis a du annuler la fête prévue © Radio France - Bixente Vrignon

Pour l'adjoint aux sports de la ville d'Irun, Borja Olazabal (PSOE), restent les retombées économiques : "On ne l'a pas encore mesuré, mais je peux vous dire qu'il y a 500 organisateurs de la Vuelta ici, ils ont calculé que plus de 2.000 personnes vont passer par Irun, ça fait travailler les hôtels, les restos. Avoir tant de gens par ces temps difficiles à Irun, c'est très positif pour nous."

Quant au montant de la facture, il est top secret répond Borja Olzabal dans un sourire. En 2016, Amaury Sport Organisation (ASO) demandait 100.000€ aux élus pour être ville départ.