Isabelle Capdevielle, présidente de l'Envol à Maillot : "le dépistage du cancer m'a sauvé la vie"

En ce mois d'octobre, mois de la promotion du dépistage du cancer du sein, il faut rappeler qu'en France, en moyenne, une femme sur deux ne participe pas au dépistage organisé. Un diagnostic précoce permet pourtant à 90% des femmes de guérir. Comment lutter contre la peur du diagnostic, comment combattre la politique de l'autruche ? On en parle avec Isabelle Capdevielle, présidente de l'association l'Envol à Maillot. Cette association, créée en novembre 2018, réunit des malades, des anciens malades et des aidants pour des activités de loisir.

France Bleu Auxerre : Vous même, vous avez été touchée par le cancer du sein. Comprenez-vous que certaines femmes ne se fassent pas suivre correctement ?

Isabelle Capdevielle : C'est un peu la politique de l'autruche : tant qu'on ne nous dit rien il ne nous arrive rien. Il n'y a pa un manque d'information parce que depuis plusieurs années quand même, la campagne est plutôt bonne. Mais il y a parfois des problèmes au niveau des rendez-vous parce qu'on n'a pas de rendez-vous tout de suite. C'est long.

Quels sont les autres freins selon vous ?

Je pense que l'examen en lui-même peut être un frein. Une mammographie n'est pas l'examen le plus agréable. Chez les hommes, ce n'est pas très agréable non plus. Pour la prostate, c'est une prise de sang, certes, mais aussi un toucher rectal. Et puis ça touche des parties assez intimes aussi. De toute façon, le dépistage du cancer en général, je pense qu'il fait peur parce que le mot cancer fait peur.

Comment dédramatiser ces examens ?

Le seule façon de dédramatiser est de rappeler que ça sauve de vies. Moi, le dépistage a sauvé la mienne. Et le cancer devient une maladie banale. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont un cancer ou sont touchés ou des proches. Donc il faut. Il faut banaliser ces examens en fait.

Vous, c'est le dépistage qui vous a sauvé la vie ?

Oui, complètement. Un dépistage banal. Je n'avais pas de symptômes. J'étais bien, je n'étais pas fatiguée, je n'avais mal nulle part. Et voilà : une visite chez le gynécologue, qui prescrit une mammographie. On détecte un cancer du sein. Un triple négatif donc, l'examen le plus banal qui existe. Il faut bien être conscient qu'on ne ressent pas toujours quelque chose. Moi, j'étais en pleine forme.