Isabelle, fille d'un curé perpignanais que le diocèse de Perpignan a tenté de déshériter

C'est une affaire qui met en lumière la condition douloureuse des enfants de prêtre. Isabelle Ballesteros habite Claira. Mère de deux enfants, cette professeur de musique âgée de 42 ans a longtemps été la fille cachée de l'abbé perpignanais Lucien Camps qui a officié dans plusieurs paroisses des Pyrénées-Orientales.

A sa mort en décembre 2021, il la reconnait dans un testament où il la désigne comme son unique héritière, un leg estimé à prés de 450.000 euros. Mais la nouvelle cache une bien mauvaise surprise pour elle.

Quarante ans d'attente

"Pendant quarante ans j'ai dû cacher l'existence de mon père . Quarante ans d'attente, quarante ans de souffrance. Parce que, quand on est un enfant de prêtre, on est obligé de vivre caché, même pour faire des choses simples comme aller au cinéma ou au restaurant, on est obligé de partir loin, d'aller à Narbonne alors qu'on est de Perpignan." raconte Isabelle.

"Ce sont des enfants cachés parce que leur père, la plupart du temps, ne peut pas avouer cette paternité, même si, dans le cas qui nous intéresse, c'était un père assez présent." renchérit son avocat Maître Jean Codognès. "Les curés, les prêtres sont des êtres humains. C'est une fiction d'imaginer qu'ils ne sont pas traversés par des passions humaines. Dans ce dossier, ce qui apparaît c'est la honte de la mère, le silence de la famille. Au fond, tout le monde s'entend pour cacher la vérité. Et c'est ça qui est terrifiant. Je trouve qu'il y a un hiatus énorme entre ce que l'Église prêche à longueur de journée et la réalité du vécu de ces enfants de curés. On les sacrifie sur l'autel de l'apparence. C'est une forte hypocrisie. Je pense que l'Église devrait réfléchir là dessus."

"Le fait d'être prêtre n'empêche pas l'action en reconnaissance de paternité. Mais en réalité, c'est ce poids psychologique qui fait que les mères n'osent pas engager une procédure, surtout lorsqu'elles sont issus de milieux très catholiques et ont honte d'avoir eu un enfant avec un curé dans des conditions de péché. C'est une espèce d'enfermement assez intolérable quand on y réfléchit, mais qui existe, qui est bien réel."

Un second testament très controversé

*"Mon père décède dans la nuit du 14 décembre 2021."*poursuit Isabelle Ballesteros. "Je me retrouve à 16 h la même journée chez un notaire qui lit le premier testament dans lequel mon père m'avait reconnue comme sa fille et l'unique héritière de son patrimoine. Je ne m'y attendais pas et je suis heureuse d'entendre enfin ce que j'ai toujours voulu, et que mon père m'avait toujours refusée de son vivant. Et ensuite on me lit ce deuxième testament où la moitié de l'héritage revient au diocèse. Pour moi, ça a été la déchirure complète, je me suis senti trahie par l'Église parce qu'en plus de m'avoir volé mon père au quotidien pendant mon enfance et d'avoir dû cacher notre vie de famille, il y a un sentiment de déception, de trahison et d'injustice, surtout. Je pense qu'ils auraient pu s'effacer tout de suite et ne pas nous obliger à faire des procédures judiciaires et comprendre la douleur que cela peut engendrer. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de reconnaissance. Se sentir reconnu à 100 % comme étant l'enfant et l'héritière de mon père."

Le notaire lui révèle en effet un deuxième testament rédigé depuis sa maison de retraite six mois avant sa mort et dans lequel le prêtre, âgé de 86 ans, lègue finalement la moitié de ses biens à l'Eglise. Un testament qu'Isabelle Ballesteros décide de contester en août 2022 devant le tribunal judiciaire de Perpignan, soupçonnant un abus de faiblesse vis à vis d'un homme en fin de vie et à la santé fragile. Le 23 juin dernier, elle obtient gain de cause: l'association diocésaine de Perpignan Elne décide de renoncer au legs dont elle était bénéficiaire.

"Visiblement l'Église a besoin d'argent ces temps ci pour indemniser des victimes dans un autre domaine, et je pense qu'il n'y a pas mal de prêtres et de fidèles qui sont incités à faire don de leurs biens." résume maître Codognes.

"Le père va reconnaître chez un notaire, par acte authentique, sa fille comme son héritière donc il se rattrape, et fait en sorte qu'au moment de son décès, cet enfant puisse avoir des droits normaux. Et c'est là que va intervenir l'Eglise qui a connaissance de cette reconnaissance et qui selon nous, va faire signer un nouveau testament grâce à la complicité de notaires en abusant de la faiblesse de cet homme qui était frappé par la maladie d'Alzheimer sur la fin de sa vie, et qui est incapable de comprendre ce qui est en train de se passer. Nous sommes face à un cas d'abus de faiblesse, on a le dossier médical qui atteste de tout cela. Et je dois dire que le nouvel évêque, dés son arrivée à Perpignan, prend conscience immédiatement de cette situation scandaleuse. C'est pourquoi il prend la décision de renoncer à tout ça et d'annuler les méfaits qui ont été réalisés avant sa venue."

Un combat synonyme de renaissance

"J'ai voulu me battre pour ma famille parce que ma mère a beaucoup souffert de la situation aussi. Je l'ai fait pour mes enfants, pour moi bien sûr, et aussi pour montrer l'exemple à tous ces enfants de prêtres qui sont dans la même situation que moi. Il ne faut pas se laisser faire, nous sommes des milliers. Je fais partie d'une association qui s'appelle "Les enfants du silence" et on se bat pour qu'un jour le pape décide de réformer l'Église afin que les prêtres puissent se marier. Cela éviterait bien des souffrances, dont cette hypocrisie d'attendre le décès de nos pères pour qu'on puisse être officiellement reconnus comme des enfants légitimes. Aujourd'hui, je suis soulagée. Cela va me permettre de pouvoir me reconstruire et de me sentir enfin la fille de mon père, officiellement. C'est une manière de sortir du silence et de dire j'existe, c'est mon père, c'était un prêtre, et j'en suis fière."

Contactée, l’association diocésaine de Perpignan-Elne rappelle que "Mgr Thierry Scherrer a pris connaissance de ce dossier à son arrivée le 18 Juin 2023 et a pris la décision de renoncer purement et simplement au leg dont le diocèse était bénéficiaire, ceci, au seul profit de Mme Isabelle Ballesteros". Dans un communiqué, le Diocèse précise ne pas souhaiter polémiquer sur "certains propos infondés voire malveillants qui ont pu être exprimés" (...) Afin de clore ce litige et ne pas ajouter plus de souffrance dans une affaire à caractère familial où il y a eu déjà beaucoup d’incompréhensions et de douleur sans que l’association diocésaine de Perpignan-Elne n’y ait été pour quoi que ce soit"