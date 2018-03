Grenoble, France

Créé il y a quelques jours, « Réselle » (réseau au féminin), regroupe 250 chefs d’entreprises en Isère. Le but est d’inciter et de soutenir les femmes à entreprendre. Elles représentent, en effet, moins de 15% des dirigeants d’entreprise en France.

Chef d’entreprise depuis l’âge de 23 ans, Isabelle Nury reconnait avoir souffert d’un manque de crédibilité au début de sa carrière. « Il fallait prouver que j’étais compétente, mais avec l’âge, ça va mieux. » Elle dirige actuellement un bureau de contrôle technique en électricité, un domaine masculin, dans lequel elle a réussi à s’imposer.

Grâce à ce réseau, on veut aider les femmes à s'imposer - Isabelle Nury, membre de "Réselle"

Un blocage lié à l’éducation

Pour la dirigeante d’Acritec, le manque de femmes dans l'entrepreneuriat et dans les milieux de pouvoir est dû à des « blocages liés à l’éducation. Les femmes n’osent pas assez s’imposer dans les milieux masculins. » Au contraire, celles qui osent ont souvent étaient éduquées « dans cet esprit ». C’est le cas d’Isabelle Nury, pour qui sa grand-mère entrepreneuse a été un modèle.

Les femmes ont une marche plus haute que les hommes - Isabelle Nury, membre de "Réselle"

Etre une femme dans l'entrepreneuriat : un atout

La quadragénaire reconnaît le paradoxe de l’entrepreneuriat au féminin : « avec la parité exigée dans les instances représentatives type prud’hommes on vient nous chercher car nous sommes des femmes, mais on manque encore de confiance ».

Alors dans le fond y-a-t-il une réelle différence d'approche dans le management lorsqu'on est une femme ? A cette question Isabelle Nury ne répond pas de manière générale mais par le prisme de sa propre expérience. «En ce qui me concerne, dit-elle , oui je suis plus conciliantes en termes d’horaires et de congés et de manière générale dans mon management je ne contrôle pas je fais confiance ».