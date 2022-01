Isabelle touche le Smic après 26 ans d'entreprise : "travailler pour une bouchée de pain, c'est pas normal"

Ils sont ouvriers, AESH ou agents d'entretien. De petits salaires et très souvent des situations de précarité. Avec la hausse du coût de la vie, le pouvoir d'achat est en berne et les fins de mois sont difficiles. Isabelle touche le Smic avec 26 ans d'ancienneté. Elle témoigne de ses difficultés.

Isabelle, 49 ans, travaille dans la même entreprise depuis 26 ans à Laval. Elle est ouvrière logistique. Elle vit seule et ne touche que 1300 euros par mois. Loyer, courses, factures, elle fait attention à tout : "je fais attention à l'eau, au chauffage, à l'électricité, tout. Je ne consomme pas des choses inutiles. J'éteins les appareils pour ne pas qu'ils consomment et pour éviter de payer trop cher."

Dans cette situation, difficile de penser aux loisirs : "j'en ai peu car cela coûte cher aussi. Le si peu, ce sont des loisirs gratuits comme la course à pied ou une balade en vélo mais pas d'autres loisirs comme le cinéma car je n'ai pas les moyens." Isabelle essaie de partir en vacances une fois dans l'année, mais ne se permet aucun extra le reste du temps : "parfois, j'aimerais m'offrir un petit resto mais je peux pas. Je garde l'argent pour autre chose qui me sert dans la vie de tous les jours. Je m'achète ce dont j'ai vraiment besoin et tout le reste, on ne le fait pas."

L'ouvrière touche la prime d'activité, 121 euros chaque mois, mais le compte n'y est pas pour Isabelle : "non ça me révolte car déjà la vie ce n'est pas ça. On travaille, c'est pour gagner notre vie. Si c'est pour gagner une bouchée de pain, je ne trouve pas ça normal."

Isabelle doit rencontrer son patron lundi pour tenter d'obtenir une petite augmentation de salaire.