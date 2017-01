Isabelle a trouvé une mutuelle grâce à une association béarnaise

Energie Santé Solidarité se bat pour trouver une mutuelle à ceux qui n'en ont pas. L'association négocie des tarifs de groupe avec plusieurs mutuelles.

En voilà une belle initiative pour commencer l'année. Energie Santé Solidarité a de plus en plus d'adhérents, elle se bat depuis plusieurs années pour aider les plus démunis à trouver une mutuelle. L'association uniquement composée de bénévoles négocie des tarifs groupés avec cinq mutuelles avec qui elle a signé une convention.

30% de rabais

L'association part d'un plaidoyer évident: se soigner est un droit qui ne doit souffrir d'aucune discrimination. Ainsi, depuis 1995 Energie Santé Solidarité aide les plus démunis à trouver une complémentaire santé à un prix abordable. L'association négocie des contrats de groupes à tarifs préférentiels. Cinq mutuelles ont accepté de jouer le jeu en signant une convention avec l'association : Sud-Ouest Mutualité, Prévifrance Mutuelle, Myriade mutuelle santé, Miel Mutuelle et Amellis Mutuelles. L'association obtient des mutuelles 30% moins chères que celles proposées à l'unité.

Pour moi ça a été une bouée de secours — Isabelle adhérente à l'association

L'objectif est d'arriver à trouver une mutuelle adaptée aux besoins de chaque adhérent. Isabelle raconte ainsi "enfin j'allais pouvoir envisager certains soins sur lesquels j'avais été obligée de surseoir depuis plusieurs mois". L'association négocie également des tarifs pour les assurances auto et habitation.

Isabelle raconte que l'association a sauvé sa santé !

Essentiellement des retraités

Le Président de l'association Pierre Goya assure que ce sont les retraités qui le sollicitent le plus " les deux tiers de nos adhérents ce sont des gens à la retraite. Des personnes qui avaient droit à la mutuelle d'entreprise et qui tout d'un coup se retrouvent avec 50 ou 60% des tarifs plus élevés de ce qu'ils payaient avant la retraite".

Aujourd'hui l'association a 1400 adhérents, elle aide environ 2300 personnes en Béarn, au Pays Basque et dans les Landes.

Energie Santé Solidarité est à la recherche de bénévoles pour tenir les permanences dans les trois départements. Pour joindre le siège social de l'association c'est ici : 1 rue Pierre Daguerre à Oloron ou au 09-54-08-81-90. Le président de l'association Pierre Goya : 06-71-37-26-23