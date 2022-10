Isère : 900 postes de saisonniers à pourvoir en station

À quelques semaines du début de la saison de sports d'hiver, les recruteurs se réunissent ce mercredi à l'occasion du salon emploi saisonnier Isère. Il se déroule de 13 heures à 17 heures au World Trade Center près de la gare de Grenoble. Plusieurs centaines de postes sont à pourvoir dans des domaines très variés. Interview avec l'une des organisatrices du salon, Justine Commiaux de pôle emploi.

Combien de postes sont à pourvoir ?

Cette saison nous avons 900 postes disponibles pour les trois massifs de l'Oisans, du Vercors et de Belledonne. Une centaine d'employeurs de différents secteurs seront présents.

Différents secteurs, qu'est-ce que cela veut dire concrètement ?

Il y a essentiellement de l’hôtellerie-restauration, donc là on va retrouver les postes de barman mais également de cuisinier et de valet de chambre, car on va du petit restaurateur au grand hôtel. On a aussi les postes de vendeur de ski au de loueur de ski. Dans l'animation également, les services techniques (maintenance de bâtiment, piscine, exploitation des remontées mécaniques). Également beaucoup d’offres dans le transport, que ce soit le transport de marchandises, mais aussi de personnes avec l’aéroport de Grenoble Isère qui sera présent.

Quelles sont les qualités recherchées par les employeurs ?

La principale qualité recherchée, c’est la motivation. La motivation à monter en station, la motivation à s'engager sur une saison, à travailler parfois six jours sur sept. Et aussi, d'être débrouillard et dynamique.

La saison dernière, les employeurs ont eu beaucoup de difficultés à recruter. Ont-ils mis en place des choses pour attirer les jeunes cette année ?

Certains employeurs vont proposer des salaires plus attractifs et des postes nourri logé avec les forfaits en prime.