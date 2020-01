Isère : à La Verpillière, une cabane à dons pour offrir une deuxième vie à des objets

Ludovic Legrain, conseiller délégué à l’environnement et au cadre de vie, devant la cabane à dons.

La Verpillière, France

On connaissait les frigos ou autres boîtes à livres pour échanger des livres, à La Verpillière (Isère), environ 7.500 habitants, près de Bourgoin-Jallieu, il y a depuis fin 2019 la cabane à dons. Une cabane où l'on peut déposer des livres, des DVD, des jouets, de la vaisselle, du petit électroménager, de la déco, etc. et aussi en prendre gratuitement. En revanche, impossible d'y déposer des vêtements.

Reportage à la Verpillière Copier

Objectif : donner une deuxième vie à des objets en les mettant à la disposition de ceux qui souhaitent les prendre, qui en ont besoin. La mairie, qui en est à l'initiative, voulait aussi un lieu facile d'accès pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, notamment dans certaines associations ou recycleries. La cabane se trouve en plein cœur de ville, juste derrière la mairie.