A Vienne, masque obligatoire pour les plus de 11 ans devant les écoles aux entrées et sorties de classe

En ce jour de rentrée, les masques étaient présents sur beaucoup de visages de parents devant les écoles. Cependant, pas d'obligation. A moins d'un arrêté. Dans la 4e commune de l'Isère, Vienne, le maire Thierry Kovacs fait savoir qu'il a décidé de rendre obligatoire le port du masque pour les plus de 11 ans devant tous les établissements scolaires (des écoles matrenelles aux lycées) et ce aux heures d'entrées et de sorties des enfants.

L'arrêté municipal précise qu' "afin de prévenir et de limiter la propagation du virus Sars-Cov-2, la fréquentation par toute personne de plus de 11 ans est conditionnée au port d’un masque protégeant le nez et la bouche dans une zone de 20 mètres aux abords de l’entrée des groupes scolaires : écoles maternelles, écoles primaires, collèges et lycées publics ou privés."

Cette décision a été prise pour protéger les enseignants et les adultes qui accompagnent les enfants dans les établissements. Sur sa page Facebook, Thierry Kovacs explique que "force est de constater que, les parents ne pouvant pas entrer dans les écoles, ces mêmes enseignants et personnels vont devoir accueillir les élèves à l’entrée de l’établissement, au contact donc des parents qui viennent déposer leurs enfants (...) Aussi et afin de protéger les enseignants et les agents municipaux scolaires et périscolaires, j’ai décidé de rendre obligatoire le port du masque pour tous les adultes aux abords des établissements scolaires, aux heures d’entrée et de sortie de ceux-ci."

L'amende encourue en cas de non-respect de cet arrêté est de 38 euros (et non 135 euros car il s'agit là d'un arrêté municipal et non préfectoral)