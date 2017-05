Isère : après l'incendie dont elle a été victime, la Croix-Rouge a repris du service à La Tour-du-Pin

Mardi 6 et 13 juin, comme ce fut le cas ce mardi, la Croix-Rouge organisera ses distributions de nourriture sous un chapiteau, juste à côté de la crèche des "P'tits loups des Vallons". Une décision après l'incendie dont elle a été victime et en attendant l'aménagement du local temporaire.

A la Tour du Pin, un peu plus d'une semaine après l'incendie qui a détruit ses locaux, comme ceux des Restos du Cœur, la Croix-Rouge a repris ses distributions de nourriture, ce mardi matin. Cette association aide 250 à 280 personnes. Si elle doit intégrer le 20 juin des locaux temporaires, tout à côté du bâtiment sinistré qui sera détruit puis reconstruit, il y a des aménagements à faire. D'ici là, les distributions se font sous un chapiteau sur le parking à côté de la crèche "Les p'tits loups des Vallons" les mardis de 10h à 13h30.

Les bénéficiaires attendaient cette reprise

Ce mardi matin, une heure après le début de la distribution, quelque 30 familles sur les 60 à 70 qu'aide l'association étaient venues, preuve de l'attente des bénéficiaires. Farid, un père de famille, l'explique "on avait un peu de stock, on a donc pu se débrouiller, mais heureusement que cette coupure n'a pas duré plus longtemps. Notamment pour le lait car c'est cher et les enfants en consomment beaucoup." Nadia, elle, confie que la semaine dernière, elle s'est débrouillée en multipliant les plats de pâtes. Le jeune femme était aussi contente pour les bénévoles, qui ont forcément été affectés par l'incendie.

A la Croix-Rouge de la Tour du Pin, ils sont une douzaine de bénévoles à s'occuper de l'aide alimentaire. La veille, ils ont fait le plein de paquets de riz, des boîtes de légumes, de sachets de pain de mie auprès de la Banque Alimentaire. Pour cette reprise, "l'antenne locale de la Croix-Rouge de Bourgoin-Jallieu a apporté quelques légumes. Il y a de l'entraide," précise Roland Giroud. Le responsable de la distribution alimentaire promet que la semaine prochaine il y aura plus de légumes et de fruits. En revanche, pour l'instant, pas de viande, de yaourts, car il faut stocker ces produits dans des réfrigérateurs. Tout devrait revenir à la normale le 20 juin quand la Croix-Rouge aura intégré les locaux provisoires que la communauté de communes des Vals du Dauphiné lui met à disposition.

Coup de pouce notamment d'Emmaüs, de la communauté turque et d'écoles

Ce local est situé tout à côté du bâtiment sinistré et selon Christiane Aimonetti, la responsable de la Croix-Rouge sur le territoire, "la solidarité, là aussi, marche beaucoup". Emmaüs apporte ce mardi après-midi des chaises, des tables, des réfrigérateurs, des congélateurs. Et la communauté turque a proposé à l'asso de l'aider à aménager le local d'environ 300 mètres carrés en montant des cloisons, en fabriquant des étagères, etc. La Croix-Rouge a aussi écrit aux écoles du secteur pour qu'elles l'aident en organisant des collectes auprès des élèves. D'ores et déjà, l'école Saint-Joseph et le collège Saint-Bruno à la Tour du Pin ont donné leur accord pour lui donner un coup de pouce.

La Croix-Rouge a besoin de matériel informatique

La Croix-Rouge poursuit son appel auprès des particuliers et des professionnels. Elle a besoin de matériel informatique. "Un photocopieur, une imprimante et au moins deux ordinateurs", détaille Christiane Aimonetti. Il est aussi possible de faire un don par chèque à l'ordre de la Croix-Rouge Union locale des Vallons de l'Isère - Solidarité la Tour du Pin et de l'envoyer au 68 rue Gambetta, 38490 Les Abrets. L'association est joignable au 09.60.38.40.02.

De son côté, la communauté de communes des Vals du Dauphiné, propriétaire du bâtiment incendié, a mandaté une société pour vider les locaux sinistrés : la nourriture endommagée, notamment, attire les rats et est source de mauvaise odeur.