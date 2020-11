Isère : Camille Frison, atteinte de trisomie 21, signe un CDI au Buffalo Grill de Bourgoin-Jailleu

C'est un pas de plus vers l'indépendance pour Camille Frison. Cette jeune berjalienne de 23 ans vient de signer un CDI de 15 heures au Buffalo Grill de Bourgoin-Jallieu. Sa maman, Sandrine Frison, se félicite de cette nouvelle : "Avec Camille, nous avons beaucoup parlé de son projet de vie et nous savions qu'elle voulait travailler. Alors nous avons visité des structures spécialisées comme les ESAT [ndlr : Établissement et service d'aide par le travail] mais elle voulait vraiment travailler en milieu ordinaire".

La jeune femme débute sa carrière par des stages au Buffalo Grill. Au fur et à mesure, elle progresse et obtient son CAP en 2017. Attachée à l'équipe, elle poursuit son parcours et décroche une alternance dans ce même restaurant. Malheureusement le Covid met fin à ce contrat.

Cependant, sa maman en est certaine, la cuisine permet à sa fille de progresser en dextérité et en autonomie. Camille rêve d'avoir un appartement et une voiture sans permis pour pouvoir se rendre toute seule au restaurant.

Camille Frison le jour de la signature de son CDI au Buffalo Grill de Bougoin-Jailleu le 30 octobre 2020 - Sandrine Frison

Des débuts compliqués

L'attachement de Camille à cette entreprise date d'il y a huit ans. Elle commence par des stages puis une alternance mais les débuts ne sont pas faciles. Les équipes se posent des questions mais Frédéric Murcia, le chef des cuisines du Buffalo Grill prend Camille sous son aile. A force de détermination et d'adaptation, tout le monde fini par travailler main dans la main. "Camille nous a apporté beaucoup de choses individuellement, sa façon de voir les choses, la pédagogie, l'approche des gens. On se rend compte que finalement si on donne un petit peu plus que d'habitude on peut arriver à de jolies choses."

Un travail épanouissant

Désormais Camille est bien rodée. Elle prépare les salades d'accueil, les desserts et apprend les différentes cuissons de viande : "bleu, à point, saignant", énumère-t-elle. Bientôt, elle sera même en charge de préparer le repas pour les équipes. Elle dit qu'elle se plaît au Buffalo Grill mais qu'à cause du Covid-19, elle ne peut pas travailler. En effet, elle commence son contrat en chômage partiel mais cela ne l'empêche pas de rester motivée : "Les équipes du Buffalo", me manque conclu-t-elle.

En France, sur 2,7 millions de personnes reconnues handicapées, 938 000 ont un emploi.

