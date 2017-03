Isère : de petits anges chantent pour Rachel Erbs et les autres victimes de l'attentat de Nice

C'est un beau moment pour se souvenir et espérer qu'ont offert hier soir des collégiens et des écoliers de Cessieu. C'est dans cette commune nord-iséroise que vivait Rachel Erbs, 39 ans, fauchée par le camion sur la promenade des Anglais le 14 Juillet dernier.

Il y a 8 mois, l'attentat du camion fou à Nice faisait 86 morts. Parmi eux, Rachel Erbs, 39 ans, mère de 2 enfants et habitante de Cessieu. Ce jeudi soir, les élèves de 6e et 5e de la section chorale du collège Le Calloud de la Tour du Pin ont donné un concert pour l'association "Promenade des anges - 14 juillet 2016". Cette association a été créée en août par des victimes. Stéphane Erbs, le mari de Rachel, en fait partie.

Sur scène, quelque 30 collégiens et une soixantaine d'écoliers de Cessieu, dont Noémie et Celyan, les enfants de Rachel et Stéphane. Ce moment, plein d'amour et de pudeur, a pu voir le jour grâce à deux enseignantes du collège Le Calloud, Mme Barthelemy-Blet et Mme Rostaing. En juin dernier, un concert autour de la paix et la tolérance avait déjà été organisé. La famille Erbs y assistait. C'était juste avant l'attentat. Les enseignantes ont donc souhaité renouveler l'expérience pour venir en aide à l'association "Promenade des anges - 14 juillet 2016".

Stéphane Erbs, l'époux de Rachel, était bien évidemment présent au concert donné hier soir. Partager le son sur : Copier

Les élèves de primaires sont montés sur scène à la fin du concert. © Radio France - Céline Loizeau

Ce vendredi 31 mars, à 20h, les jeunes proposent un nouveau concert à la salle polyvalente de Cessieu, mais c'est complet selon la mairie. Cependant, il est quand même possible de faire un don sur place à l'association.