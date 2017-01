Isère : des bénévoles d'assos prêts à accueillir prochainement une famille de réfugiés syriens

La famille - un couple et ses 8 enfants de 3 à 20 ans - devrait arriver à Saint-Romain-en-Gal d'ici la fin du mois.

A Vienne et St Romain-en-Gal, une dizaine de structures - des ONG laïques et humanitaires mais aussi les paroisses catholiques et protestantes des 2 rives - sont réunies depuis plus d'un an au sein d'un collectif pour venir en aide à des réfugiés. Et ce collectif s'apprête à passer à la phase concrète avec l'accueil prochain de ses premiers réfugiés : une famille syrienne, chassée d'Alep. L'arrivée est prévue vers la fin du mois et le collectif en appelle à la générosité et aux bonnes volontés.

Reportage avec Christian Lagier, du mouvement Attac et membre du collectif "Réfugiés du bassin viennois"

Pour se manifester auprès du collectif, le mail de Christian Lagier : lagier.ch@wanadoo.fr