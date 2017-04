Isère : des bénévoles mobilisés pour apprendre le français aux demandeurs d'asile de la Verpillière

Reportage lors d'un cours de français avec Saïda et 6 demandeurs d'asile logés au centre de la Verpillière.

A la Verpillière, un peu plus de 6 mois après l'ouverture de l'Accueil temporaire service de l'asile, dans les locaux de l'ancien Cada, le centre d'hébergement abrite quelque 120 demandeurs d'asile sur les 140 prévus. Des hommes et des familles, qui viennent principalement d'Afghanistan, du Soudan, de Syrie. Que des pays en conflit et où leur vie était menacée. En attendant d'obtenir ou non une carte de résident et avoir les même droits que les Français , ils vivent donc dans ce centre pour plusieurs mois. Depuis fin décembre, une quarantaine de bénévoles se relaient pour leur donner des cours de français.

Sans ces volontaires, impossible pour les demandeurs d'asile d'avoir des cours rapidement. Les heures dispensées dans le cadre de l'Office français de l'intégration et de l'immigration le sont une fois le statut de réfugié obtenu ou lorsque la protection subsidiaire est accordée. Or cela prend plusieurs mois. En attendant, les bénévoles sont donc là et les résidents sont répartis en groupe de niveau avec à chaque fois une approche différente. Cela peut passer via la préparation d'un plat. "Il y a des personnes analphabètes, d'autres qui ont eu une scolarité dans leur pays, certaines parlent anglais et maîtrisent donc notre alphabet", d'après Saïda, l'une des bénévoles.

"Leur apprendre DU français et non LE français"

Lors du cours qu'elle donne, beaucoup de discussions entre elle et ses élèves. On parle de ce qu'on a fait le matin, de ce qu'on a mangé. Le tout en français. A de très rares occasions, on entend quelques mots d'anglais. Puis il y a des exercices pour faire travailler l'oral et un peu l'écrit. Si les élèves ont un cahier et un stylo, qu'il y a un tableau blanc sur lequel Saïda écrit des mots, on est loin d'un cours classique où l'on demande de repérer le pronom, l'article ou encore le verbe conjugué à l'imparfait. Pas de place pour la théorie pure. "On apprend du français et non le français comme on le ferait avec un natif. L'objectif est que dans le contexte qui est le leur, ils puissent rapidement comprendre et se faire comprendre", rappelle Saïda. Ca veut dire savoir demander une baguette, demander son chemin, mais aussi se repérer dans la ville, lire un panneau indicatif, mémoriser l'enseigne d'un magasin...

Saïda, qui prépare un Master 2 de Français-Langues étrangères, évoque aussi les codes culturels pour que l'intégration au quotidien se fasse au mieux. C'est par exemple l'emploi du vouvoiement ou du tutoiement, la manière de saluer telle ou telle personne en fonction des liens que l'on a avec. Parmi les élèves cet après-midi là, il y a des Soudanais et Zakarya, un Afghan de 28 ans. Ce dernier explique qu'en plus de ces quelques heures de cours, il parle le français avec les commerçants. Saïda confirme que ses élèves sont très motivés. Elle se dit agréablement surprise par la vitesse à laquelle ils progressent.

Le groupe de bénévoles cherche à s'élargir

Au total une quarantaine de personnes interviennent régulièrement auprès des demandeurs d'asile. Il y a quelques profs et beaucoup de retraités. Le collectif cherche de nouvelles bonnes volontés. "Au delà des cours de français, on envisage des sorties pédagogiques dans le monde réel pour concrétiser les apprentissages" précise Patrick Matray, autre bénévole. Pour les rejoindre, vous pouvez vous manifester en envoyant un courriel à l'adresse suivante coursdefrancais38@gmail.com