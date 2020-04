Coronavirus : des techniciens du spectacle mobilisés au service d'hôpitaux et associations en Isère

Comme cela existe déjà dans le Rhône, en Isère un collectif de techniciens du spectacle et d'entreprises spécialisées dans l'événementiel vient de voir le jour pour aider gratuitement hôpitaux et associations qui en feraient la demande.

"Nos entreprises ne peuvent pas travailler, mais on a des compétences et du matériel", c'est ce qu'explique Martial Berger dont la société est basée à l'Isle-d'Abeau. Avec le confinement décrété dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les spectacles sont annulés, les mariages aussi, les soirées festives également, etc. Bref, les professionnels de l'événementiel sont au chômage technique. Mais un peu partout en France, ils veulent aider les hôpitaux et les associations mobilisées auprès des malades.

"Dans le Rhône, pour l'instant, une dizaine de sociétés ont aidé le Samu 69 et la Croix-Rouge. Par exemple, pour monter un préau temporaire où sont décontaminées les ambulances. On a aussi fait de l'éclairage, fourni des toilettes chimiques, mis à disposition 350 mètres carrés dans un entrepôt pour que la Croix-Rouge puisse stocker du matériel", détaille Martial Berger. Il précise que l'aide apportée est gratuite avec des métiers allant de l'électricien, à l'informaticien, en passant par l'architecte.

Une aide gratuite et soumise à l'accord d'une autorité

En Isère, où l'on compte une centaine de sociétés du genre - de la toute petite à la très grosse- il table sur un objectif de 400 intervenants. "On agit à la demande des hôpitaux, des associations après accord d'une autorité, notamment pour que nos techniciens aient le droit de se déplacer. On ne fera rien sans un feu vert", indique-t-il. D'après lui, dans le département, l'armée l'a contacté pour mettre à disposition des camions pour le transport de matériel mais aussi des moyens humains.

Les établissements médicaux et les associations qui souhaitent bénéficier de l'aide de la coordination locale 38 des techniciens du spectacle peuvent se manifester auprès du 07 83 88 85 47 ou par mail coord.tech.38.covid@gmail.com