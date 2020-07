Isère : des jeunes vont parcourir près de 900 km à VTT pour aider la Croix-Rouge à financer son ambulance

Dogan et Romain, 24 et 19 ans, partent ce jeudi matin de Morestel pour un périple de près de 900 km. Un aller-retour Morestel/Marseille via la ViaRhôna pour la bonne cause : les deux garçons collectant des dons pour la Croix-Rouge locale.

Romain, Dogan et Lucas, à l'origine de cette opération des Vélos rouges.

Dogan, 24 ans, devait partir en vacances en Turquie d'où il est originaire. Mais en raison de la situation sanitaire, le voyage n'est pas possible. Impensable pour le jeune homme de rester en Isère à ne rien faire. "Il fallait absolument que je trouve quelque chose à faire. Vu la période que l'on vient de traverser, je pense que l'entraide c'est quelque chose d'important", précise-t-il.

Lui qui aime le VTT pense alors à un projet autour de cette discipline. Il en parle à Romain, 19 ans, qui est son apprenti à l'Intermarché de Passins. Romain est partant : "c'est important de faire quelque chose d'utile, de lier le sportif et l'associatif."

Car le duo veut enquiller les kilomètres au profit d'une association. Dogan contacte plusieurs associations autour des enfants malades, mais aucune ne souhaite s'engager avançant que le projet était "trop petit, que ça n'allait pas rapporter beaucoup d'argent (...) Elles ne voulaient pas s'investir sur ça", explique Dogan.

C'est grâce à Lucas, 19 ans, également employé à l'Intermarché de Passins que Dogan et Romain entrent en contact avec l'union locale des Vallons de l'Isère.

Aider la Croix-Rouge à régler la note de sa nouvelle ambulance

Lucas est secouriste-bénévole pour cette association depuis fin 2019 et cette association finance son matériel via plusieurs actions, comme les postes de secours sur des événements sportifs ou culturels. Mais "en situation de coronavirus, tout a été annulé et là c'est une bonne occasion pour récolter quelques dons", souligne Lucas. L'association cherche à régler la note de sa nouvelle ambulance. Sa présidente Christiane Aimonetti indique que l'association a besoin d'environ 30.000 euros.

C'est donc pour sensibiliser à cette cause, pour collecter de l'argent qu'est née l'opération des "Vélos rouges". Il s'agit pour les deux vététistes de parcourir en 8 étapes près de 900 kilomètres. "On fait un aller-retour Morestel/Marseille en empruntant la ViaRhôna", détaille Dogan. Avec comme objectif donc de récupérer de l'argent au gré des étapes.

Des bénévoles d'autres unités locales de la Croix-Rouge dans la Drôme, dans le Vaucluse ou encore dans les Bouches-du-Rhône seront là pour les assister, les héberger et "protéger" les dons. Une cagnotte en ligne a également été créée.

Dogan et Romain prendront le départ ce jeudi 30 juillet, à 7h, du parking de l'Intermarché de Passins, où ils travaillent. Lucas, lui, assurera la communication de leur périple via les réseaux sociaux.

Ils ont aussi reçu le soutien via des dons financiers ou en matériel de plusieurs entreprises locales : Intermarché, MG Lilienfeld, Marie Blachère, Arthurimmo, Volts bike et le Moussaillon.

>>>Les étapes : à l'aller : Morestel/Valence; Valence/Avignon; Avignon/Martigues; Martigues/Marseille. Et au retour : Marseille/Arles; Arles/Orange; Orange/Montélimar et Montélimar/Morestel. Départ de la 1ere étape, ce jeudi 30 juillet. La dernière étape est prévue entre le 7 et le 8 août.