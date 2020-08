Isère : Ecosystem récupère vos vieux téléphones portables pour les distribuer pendant le Tour de France

Ecosystem va profiter du Tour de France pour donner des téléphones portables reconditionnés aux plus démunis. En Isère, ce sera le cas à La Tour-du-Pin, Grenoble et Villard-de-Lans, mi-septembre. D'ici là, Ecosystem invite le grand public à faire du tri dans ses tiroirs.

La grande collecte a déjà commencé, quelques semaines avant le départ -décalé pour cause de coronavirus- de la Grande boucle. (visuel fourni par Ecosystem)

Et pourquoi ne pas offrir une deuxième vie à votre vieux téléphone portable qui végète depuis des années dans le tiroir de votre bureau ? Comme il le fait tout au long de l'année, à l'approche du Tour de France cycliste, Ecosystem lance une vaste opération de collecte.

100 téléphones remis dans chacune des 35 villes-étapes

Cette structure à but non-lucratif se charge de la collecte et du recyclage des appareils électriques. Les pièces de certains téléphones sont récupérées pour être réutilisées. D'autres téléphones, eux, sont reconditionnés et offerts à des personnes qui ne peuvent s'en offrir.

Ecosystem veut profiter de la fête populaire qu'est le Tour de France pour sensibiliser le grand public. "Selon plusieurs rapports, il se trouve qu'il y a entre 71 et 100 millions de téléphones portables qui dorment dans nos tiroirs", explique Mélissa Bire, porte-parole d'Ecosystem. "Cassé, pas cassé, vieux ou récents, on les prend tous !", tient-elle à préciser.

A l'occasion de cette opération en lien avec le Tour de France, Ecosystem compte donner 100 téléphones dans chacune des 35 villes-étapes. Ce sera le cas, en Isère, à La Tour-du-Pin, Grenoble et Villard-de-Lans. Ces appareils reconditionnés seront offerts aux plus démunis.

A La Tour-du-Pin, d'où la 16e étape du Tour partira le 15 septembre, ils seront remis au CCAS, le centre communal d'action sociale qui se chargera ensuite de les redistribuer.

Interview de Mélissa Bire, porte-parole d'Ecosystem. Copier

Comment donner son vieux portable ?

Dès aujourd'hui, il est possible de récupérer une enveloppe pré-affranchie pour renvoyer son ou ses téléphone(s), via le site internet Je donne mon téléphone.fr. Pour les habitants du secteur turripinois, c'est aussi possible au siège du syndicat de déchet, le Sictom, à Arandon-Passins ou auprès des gardiens des déchetteries du Sictom.

Rappelons que l'édition 2020 du Tour de France a été décalée du 29 août au 20 septembre en raison du coronavirus. Le 14 septembre, c'est une journée de repos en Isère. Le 15 septembre, ce sera la 16e étape entre La Tour-du-Pin et Villard-de-Lans. Le lendemain, le 16, le peloton partira de Grenoble pour rejoindre Méribel, en Savoie.

Notez que les clubs cyclistes du département sont également appelés à contribuer à la collecte exceptionnelle de mobiles usagés.