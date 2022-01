Isère : Éva Thomas, fondatrice de SOS Inceste, est promue au rang d'Officier de la Légion d'honneur

Elle a fondé l'association SOS Inceste à Grenoble en 1985 et est la première victime d'inceste à avoir témoigné à visage découvert à la télévision un an plus tard. Éva Thomas vient d'être promue au rang d'officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur le 1er janvier 2022.