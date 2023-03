Isère : Fiona parcourt la France pour parler de la vieillesse après un road-trip en camping-car avec sa mamie

"Quand elle est partie avec le sourire, j'avais presque oublié que c'était possible on avait tellement de projets à faire ensemble", lance Fiona Lauriol. Cette dernière revient sur le voyage en camping-car à travers l'Europe avec sa grand-mère qui avait plus de 100 ans, avant de mourir au bout de trois ans d'aventure en juin 2020. Désormais, Fiona Lauriol sillonne la France pour parler de la vieillesse et de l'isolement. Cette semaine elle fait halte en Isère pour plusieurs conférences.

Un changement avec le voyage

Fiona a publié un livre sur cette aventure : 101 ans, mémé part en vadrouille. Un ouvrage dans lequel elle raconte "la métamorphose" de sa mamie, comme "une fleur qui éclot", au fil des semaines de voyage. Maintenant, cette jeune veut porter haut et fort la question du lien que la société entretient avec les anciens.

Fiona et sa grand-mère, tout sourire, à la plage pendant leur voyage en camping-car à travers l'Europe. - Fiona Lauriol

"C'était génial de voir à quel point quand elle est stimulée à quel point elle nous a surpris, glisse Fiona. On a trop l'image que lorsque l'on arrive à un certain âge, on doit s'interdire de vivre, il faut éviter la surprotection." Pour elle, il faut parler urgemment de la manière dont nous nous occupons des personnes âgées en France. Surtout parce qu'en 2050, plus d'une personne sur trois aura plus de 60 ans, selon l'INSEE, alors qu'en 2000, cela représentait une personne sur cinq seulement.

Propositions sur la vieillesse

Accompagnée par sa mère et son père, les deux aussi sont impliqués dans ce dossier. "Il va y avoir un problème si on ne fait rien rapidement, il faut parler de la vieillesse, le problème c'est que ça fait peur", confie Thierry Lauriol. Avec leur voyage et les conférences, ils doivent être reçus à l'Assemblée Nationale en mai prochain pour évoquer ce sujet de la vieillesse.

Avant de reprendre la route vers Lyon, Fiona et ses parents font plusieurs arrêts en Isère. D'abord, ce mercredi de 10h à 12h avec une conférence publique à l'hôtel de ville de Grenoble. Puis, ils seront à Voiron dans la salle Marcel Boudias vendredi à 14h30. Le lendemain, samedi, la famille sera à la Tour-du-Pin à 14h30 à la résidence arc-en-ciel, puis le dimanche à 14h30 au CCAS. Enfin, ils seront à Bourgoin-Jallieu le 15 mars.