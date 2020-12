Isère : juste avant de passer à table pour Noël, certains ont profité de la neige à la station du col de Porte

Il est 11h30 ce vendredi 25 décembre. La neige tombe en abondance au col de Porte en Chartreuse et avec le vent, une tempête se lève. Pas forcément le climat adapté pour faire de la luge et faire des bonhommes de beige avec les enfants. Pourtant, les pentes blanches devant le restaurant des Trois Sommets au col de Porte sont prises d'assaut par les lugeurs.

"Enfants et parents, tout le monde voulait faire de la luge" se réjouit Floriane, venue de Tours pour voir sa famille en Isère. "Il fait vraiment froid mais comme on ne vient pas d'ici, ça fait plaisir de voir la neige" continue-t-elle. Au bout d'une heure de glisse, le froid aura eu raison de cette famille qui décide de rentrer.

Le loueur de luges, de son côté, a réussi son jour de Noël. Marc et son fils Enzo, 5 ans, ont pris une luge pour la matinée. "La luge, les boules de neige, le bonhomme de neige" commente le petit Enzo, des étoiles dans les yeux. "Il est ravi et c'est lui qui a demandé à venir" précise Marc, son papa.

Et pour finir la matinée en beauté, rendre cette journée de Noël encore plus magique et se réchauffer, les plus gourmands ont fait le choix d'un chocolat chaud au restaurant des Trois Sommets. A emporter bien sur a cause de la crise sanitaire.