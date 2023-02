Isère : l'une des seules cheffes de section de la Résistance, Gabrièle Giffard, vient de mourir

Elle était l'une des rares femmes à un poste de responsabilité au sein de la Résistance. Gabrielle Giffard est morte à l'âge de 97 ans annoncent ce lundi nos confrères du Dauphiné Libéré. Elle s'était engagée en 1940 au sein de la Résistance au point de devenir, en 1943, cheffe d'une section du maquis de l'Oisans, près de Grenoble, durant la Seconde Guerre Mondiale. L'une des rares femmes à avoir des responsabilités dans le maquis, alors qu'elle était âgée de 18 ans.

L'ancienne membre de l'armée des ombres avait d'ailleurs racontée son engagement au micro de France Bleu Isère en 2010. "Ce discours (du 18 juin 1940, N.D.L.R.) démontrait, phrase par phrase, nos raisons d'espérer avec une logique implacable. J'ai tout de suite dit à ma mère : "je sais qu'il faut faire quelque chose et je ferai quelque chose". Elle me regarde et me dit : "calme-toi, qu'est-ce que tu peux faire, tu vois bien que la France sens dessus dessous." J'avais 15 ans et deux mois." L'ancienne de la Résistance sera inhumée ce jeudi à La Tronche, en Isère.

