Isère : la joie du "plouf" dans l'eau pour des nageurs privés de piscine depuis plus de six mois

Voilà sept mois que Valérie n'a pas nagé. En raison du contexte sanitaire lié au coronavirus, les piscines couvertes ont fermé fin octobre. Mais la Capi, la communauté d'agglo porte de l'Isère a décidé de rouvrir les piscines découvertes pour que le grand public puisse enfin enchaîner quelques longueurs. Ainsi, en ce début mai, la piscine Rajon rouvre avec quelques semaines d'avances. Celle de La Verpillière ouvre mardi.

"J'ai des problèmes de dos donc ça me fait énormément de bien. Et physiquement et mentalement. C'est la liberté, on est allégé", confie Valérie. A la ligne d'eau juste à côté, une autre nageuse poursuit : " pendant qu'on nage, on pense à rien. On est tranquille. Remplacer la natation par la nage, ce n'est pas suffisant. La natation, c'est tellement complet que c'est indispensable." Cécile, la soixantaine, nage depuis 20 ans à raison de 2 à 3 fois par semaine : "ça manquait énormément. J'ai fait beaucoup de randonnées à la place, mais ce n'est pas pareil. La sensation de l'eau, c'est un plaisir."

Une eau "fraîche", mais il en faut plus pour freiner ces nageurs

Dans l'air, le thermomètre affiche 20 degrés. C'est 21-22 dans l'eau, contre les 26 promis par la Capi, les nuits étant encore fraîches. "Elle est fraîche, mais vous savez, quand on nage, on n'a jamais froid. Et en plus, il fait soleil, donc psychologiquement, c'est important", souligne Patrick, qui dit avoir l'impression d'être en vacances quand il vient à cette piscine.

Un protocole sanitaire est en place. A l'entrée, il faut désinfecter ses mains au gel hydroalcoolique, porter le masque quand on entre dans l'enceinte et quand on en sort. Un parcours a été défini pour éviter que les nageurs ne se croisent dans les vestiaires. Jérémie, maître-nageur, est ravi de retrouver la piscine Rajon et des nageurs. Pendant cette coupure, "on a fait des métiers qui n'étaient plus vraiment les nôtres. On est venu aider dans d'autres services. On a fait beaucoup de formations. Soit en en dispensant nous-même, soit en en suivant. On a travaillé aussi sur des projets du service des sports. D'annonces en annonces, parfois, on avait du scolaire, des fois, on n'en avait plus. On a finalement toujours trouvé de quoi s'occuper."

L'envie d'avoir plus de créneaux et d'apprendre aux plus petits à nager

Corentin Chapot, entraîneur au CSBJ natation depuis l'été 2020, encadre ce midi-là un cours d'adultes. "Je ne les avais pas vu depuis longtemps et comme je venais d'arriver, je venais d'apprendre leur prénom, et là, je m'en souviens plus", reconnaît-t-il, sourire dans la voix. Lui aussi en a profité pour se former. A la nutrition, en l'occurrence. Si des créneaux sont accordés sur les bassins extérieurs (piscines Rajon de Bourgoin-Jallieu et Gallois de La Verpillière) à différents clubs du secteur, Corentin confie qu'il en aimerait plus, notamment pour reprendre avec les plus jeunes : "c'est quand même important que nos enfants sachent nager pour cet été. C'est un peu notre objectif et, pour le moment, il n'est pas rempli."

Quant aux scolaires, selon les annonces du gouvernement, ils pourraient reprendre les séances en bassin couvert. La Capi attend des directives précises pour organiser tout ça. "On s'adapte, on sait s'adapter. Ça fait un an et demi qu'on s'adapte et qu'on s'adapte bien. On fait vraiment tout notre possible pour accueillir un maximum de publics tout en respectant les règles sanitaires", explique Jérémie, maître-nageur.