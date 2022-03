Guerre en Ukraine : la petite Lisa, opérée du cœur, accueillie à Saint-Jean-de-Bournay avec sa famille

Lisa, un bébé ukrainien âgé de 7 mois, a dû fuir son pays avec sa famille, quelques semaines à peine après une lourde opération du cœur. La mairie de Saint-Jean-de-Bournay, qui avait voté au début du mois à l'unanimité un vœu de soutien à l'Ukraine, s'est proposée de les accueillir, après un appel de la sœur de la mère de famille, déjà installée sur le département. Cette femme "nous a dit que sa famille était sur la route, fuyait les bombes, avec un bébé qui avait été opéré du cœur le 17 février", raconte le maire de Saint-Jean-de-Bournay Franck Pourrat. Un appartement appartenant à la commune est libre mais pas encore habitable : un plan d'urgence est donc mis en place, "avec un formidable élan de solidarité de la population", ajoute l'élu. Les artisans, les commerçants, les élus et les habitants se mobilisent pour nettoyer et meubler ce logement.

Les parents et les trois enfants ont donc pu s'y installer la semaine dernière. Mais surtout, la petite Lisa est désormais suivie par le service de cardio-pédiatrie du CHU de Grenoble pour s'assurer qu'elle va bien après son opération. Un suivi médical qui aurait dû se faire à l'hôpital en Ukraine, stoppé à cause de la guerre.

Un périple de 2500 kilomètres de l'Ukraine à l'Isère

La famille vient de Tcherkassy, à 150 kilomètres au sud de Kiev, la capitale ukrainienne. Elle a dû emprunter la petite voiture des voisins pour faire le trajet de 2500 kilomètres jusqu'à Saint-Jean-de-Bournay, "un voyage extrêmement difficile et éprouvant", raconte Katarina, la maman, "ça a été très long et il fallait s'arrêter le moins possible mais enfin, on est arrivés, on est très soulagés et ravis d'être là".

En tant que maman, je vois que mes enfants vont bien - Katarina, la mère de Lisa, Platon et Yakim

Le foot et l'école pour les plus grands, le suivi médical pour la petite

Vient désormais le temps de l'intégration pour cette nouvelle famille à Saint-Jean-de-Bournay. Pour les deux plus grands, Yakim et Platon, 13 et 9 ans, cela passera par l'école d'abord mais aussi le club de foot, sport qu'ils adorent tous les deux. "C'est tellement bien mis en place que les enfants ont quasiment pu reprendre la vie qu'ils avaient avant en Ukraine et en tant que maman, je vois que mes enfants vont bien. L'ambiance ici est chaleureuse, les gens sont tellement bienveillants et je sens que ça contribue à notre bien-être et au rétablissement de notre petite Lisa", se réjouit Katarina. Lisa qui a donc pu être suivie par le CHU de Grenoble juste après son arrivée en Isère, par le cardiologue Yannick Neuder : "Il était normal que l'on puisse organiser dès son arrivée sur le territoire, son suivi médical, suivi médical qu'elle aurait dû avoir dans son hôpital d'origine", explique le cardiologue, également président de la communauté de communes de Bièvre-Isère.

Des enfants en bonne santé, malgré les traumatismes qu'ils ont pu vivre. Un suivi psychologique est tout de même prévu également par la ville de Saint-Jean-de-Bournay, qui ne compte pas s'arrêter là. Prochaine étape : accueillir une autre partie de cette famille, restée jusque là en Ukraine. Une mère et ses quatre enfants, attendus dans l'autre appartement disponible. Le maire est prêt à aller jusqu'à frontière pour les récupérer.