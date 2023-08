Isère : le village de Chanas cherche activement un médecin généraliste

"On a pratiquement toutes les spécialisations sauf... le principal" : la situation est bien résumée par l'adjoint au maire de Chanas en charge du dossier Bernard Vial. Après le départ de ses deux médecins généralistes il y a quelques années, la commune a investi 1 million d'euros et racheté une maison dans le centre du village pour y créer un pôle pluriprofessionnel, axé vers la santé. On y trouve un dentiste, un orthophoniste, des infirmiers, mais pas de généraliste.

ⓘ Publicité

La pharmacie et le pôle pluriprofessionnel sont placés juste à côté, en plein cœur du village © Radio France - Soisic Pellet

15% du village sans médecin traitant

Une partie de la population se retrouve donc sans médecin traitant, 15% environ selon la CPTS (communauté professionnelle territoriale de santé). Et une autre partie est obligée de faire de la route pour en trouver un. "Il y a des gens qui vont jusqu'à Annonay pour trouver un médecin, donc en Ardèche, le département à côté, ou dans la Loire à 20 minutes d'ici", explique le maire de Chanas Jean-Charles Malatrait.

En attendant, la pharmacie s'est aussi équipée avec une borne de téléconsultation "mais ça reste une réponse qui est partielle, qui ne permet pas de faire les renouvellements de fonds parce que les médecins acceptent seulement de dépanner pour un mois", explique Julie, la pharmacienne. Il faut donc trouver une solution sur le long terme, et rapidement, mais rien ne fonctionne pour l'instant.

Des messages sur les réseaux sociaux, des flyers... et même une banderole

Et pourtant, la mairie multiplie les démarches. En plus du pôle pluriprofessionnel, tout est mis en oeuvre pour faire passer le message. Des annonces ont été postées sur des sites spécialisés, des flyers ont été distribués dans les internats et une banderole a même été installée au bord de la départementale, avec un numéro à appeler si vous êtes intéressé : 04.74.84.33.77.