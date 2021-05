Isère : les associations LBGT mobilisées pour la journée mondiale contre les violences homophobes

Le gouvernement évoque une baisse de 15% des violences homophobes en 2020 par rapport à 2019. Sur le terrain, ce n'est pas forcément ce qui est observé. "On a eu 58.000 nuitées en 2020 contre seulement 40.000 en 2019 pour héberger en urgence des jeunes victimes d'homophobies ou de transphobie" explique Arnaud Pinçon, bénévole à l'association du Refuge en Isère. Ces chiffres sont nationaux. Dans le département, quatre jeunes sont actuellement suivis par le collectif.

On a une augmentation de 30% des hébergements d'urgence de personnes victimes de violences homophobes et transphobes - Arnaud Pinçon, bénévole au Refuge en Isère.

La raison : "il y a eu un confinement. Et comme pour les femmes battues, le risque de violence est plus élevé dans un environnement hostile et confiné" continue-t-il.

Le Refuge accueille des jeunes exclus de leurs familles ou de leurs environnements à cause de meurs identités sexuelles. © Radio France - Arnaud Pinçon, bénévole au Refuge en Isère.

Arnaud Pinçon regrette également l'inaction de l'Etat pour lutter contre ce phénomène. "Les thérapies de conversion ne sont toujours pas interdites en France. Il y en a encore dans le Sud du pays. Ce sont des pratiques violentes et humiliantes où l'on force un homosexuel, un trans à devenir hétérosexuel" détaille-t-il. "C'est pour ça qu'il y a la journée du 17 mai, jour qui rappelle le 17 mai 1990 où l'OMS a décidé de ne plus considérer l'homosexualité comme une maladie mentale. On veut montrer qu'on est là et qu'il reste des choses à faire" termine Arnaud Pinçon.

Ce lundi 17 mai, un stand sera donc installé place Félix Poulat en centre-ville de Grenoble pour alerter sur ces violences, rappeler aux jeunes qu'ils peuvent être écoutés au Refuge. Un numéro d'urgence existe en cas de besoin. Il s'agit du 06.31.59.69.50. Un groupe de bénévoles se rendra aussi au collège Le Masségu de Vif pour sensibiliser au sujet des actes LGBTphobes. La rectrice de l'Académie de Grenoble, Hélène Insel, sera également présente.

À Fontaine, une banderole contre les violences homophobes

La commune de Fontaine a décidé, elle aussi, de se mobiliser pour cette journée mondiale de lutte contre les violences homophobes, une volonté politique menée par le maire Franck Longo. "On a crée un groupe de travail en début de mandat pour combattre toutes les formes de discriminations. On a décidé, pour le 17 mai, de mettre en place une banderole sur le bâtiment culturel de la commune, "La Source", parce que c'est bien la seule chose que l'on peut faire en plein crise sanitaire" détaille le maire.

Un partenariat a également été signé avec l'association le Refuge. "Bien sûr que la ville de Fontaine prendra toute sa part s'il y a des besoins, par exemple sur des questions de logement. Dès que l'association aura besoin de nous, on répondra bien évidemment présent" termine Franck Longo.

