Isère : les chiffres de la population de notre département en 2019

L'Insee Auvergne-Rhône-Alpes a publié ce lundi une étude sur l'évolution de la population de la région entre 2012 et 2017. On compte aujourd'hui 1.258.722 âmes en Isère et la courbe ne cesse de grimper.

Isère, France

La fin de l'année c'est le moment de faire les comptes ! L'Insee Auvergne-Rhône-Alpes a publié ce lundi ses chiffres sur l'évolution de la population de la région entre 2012 et 2017. La deuxième région la plus peuplée de France avec 7.948.300 habitants au 1er Janvier 2017. L'Isère est toujours le deuxième département le plus peuplé, derrière le Rhône, et continue de gagner des habitants.

En cinq ans notre département a gagné près de 34.000 habitants. Soit autant que la population d'une ville comme Échirolles. Et en 10 ans, c'est la moitié de Grenoble soit 80.000 personnes qui s'ajoutent au compte. Bien sûr, toutes les communes ne gagnent pas des habitants. Certaines en perdent, même comme le Pont-de-Claix qui a vu partir près de 800 personnes en 5 ans.

Du côté du classement Bourgoin-Jallieu continue de gagner des habitants. 1.600 nouveaux Berjalliens en 5 ans. Mais elle reste la cinquième commune la plus peuplée de notre département. Elle se rapproche de Vienne, qui progresse aussi, mais moins vite. De toutes façons, à ce petit jeu, c'est toujours Grenoble qui gagne avec ses 158.454 habitants.

Les chiffres des 10 villes les plus peuplées

Les chiffres des 10 villes les moins peuplées