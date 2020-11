Ils sont une centaine de maires à avoir signé une lettre commune au président de la République Emmanuel Macron pour attribuer une partie du plan de relance aux quartiers populaires où la situation s'aggrave avec la Covid. Parmi eux, les maires communistes de Saint-Martin-d'Hères et d'Echirolles.

Isère : les maires d'Echirolles et Saint-Martin-d'Hères appellent l'Etat à aider les quartiers défavorisés

Renzo Sulli, maire d'Echirolles, et son homologue de Saint-Martin-d'Hères, David Queiros, font partie de la centaine de signataires d'une lettre ouverte au président de la République. Dans celle-ci, ils demandent qu'1% du plan de relance de 100 milliards soit attribué aux quartiers populaires très impactés par la crise sanitaire.

On voit bien que les inégalités sociales sont en train de se creuser de plus en plus - Renzo Sulli, maire PCF d'Echirolles

"Depuis trois ans, on ne parle plus des problématiques des quartiers populaires, des familles qui y vivent, et qui sont touchées de plein fouet par la crise sanitaire" poursuit Renzo Sulli. Avec les moyens financiers qu'il demande, avec d'autres maires de France, Renzo Sulli souhaite que cela serve à aider "les associations qui agissent, associations de solidarité, culturelles, sportives ou encore d'insertion".

"Il ne faut pas que les quartiers soient les oubliés de la crise sanitaire. On le voit, les effets sont dévastateurs. C'est ça la réalité que nous sommes en train de vivre" conclut le maire communiste d'Echirolles.