Isère, France

Les moteurs ont rugi en Isère ce samedi. 450 motards se sont retrouvés à Grenoble devant la préfecture pour une journée de manifestation nationale contre la limitation de vitesse sur les routes à 80km/h au lieu de 90km/h. C'est une expérimentation qui vise à réduire le nombre d'accidents et qui est prévue pendant deux ans.

Des motards de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes s'étaient donnés rendez-vous en début d'après-midi pour défiler pendant deux heures dans les rues de l'agglomération grenobloise et la rocade avant un retour dans le centre-ville de Grenoble. C'était la deuxième manifestation contre la limitation à 80 km/h à Grenoble, la première avait eu lieu début février.

La Fédération française des motards en colère en Isère était présente au rassemblement. Jean-Michel Perrin-Blanc fait partie du bureau depuis plus de dix ans, il estime que le gouvernement ne se pose pas les bonnes questions : "Quand il y a un accident, une sortie de route, un choc frontal, il faut se demander "pourquoi ?". Les causes, on les connaît : l'alcool, la drogue, le non-respect du code de la route."

La fédération française des motards en colère (FFMC) en Isère estime que l'État devrait refaire les routes plutôt que d'abaisser la vitesse de circulation pour réduire la mortalité sur les routes © Radio France - Marion Aquilina