Isère : les opposants à la réforme des retraites entre tractage et retraite aux flambeaux

"La mobilisation est protéiforme" répètent certains manifestants contre la réforme des retraites. Une cinquantaine de personnes s'est rassemblée ce mardi matin à Crolles, à l'entrée de la zone industrielle pour participer à un tractage. Le soir, près de 5.000 personnes, selon la préfecture, se sont rassemblées dans les rues de Grenoble pour participer à une retraite aux flambeaux. Dans les deux cas, les manifestants parlent d'une montée de ressentiment envers le gouvernement.

Une retraite aux flambeaux avec beaucoup de jeunes

Les torches ont été allumées vers 19h30, à quelques encablures de la porte de France, au bord de l'Isère. Les milliers de manifestants se sont ensuite dirigés dans le calme le long du fleuve pour ensuite pénétrer dans le centre-ville de Grenoble. Pour les habitués du mouvement social, les slogans n'ont pas changé depuis deux mois et demi. Ce qui a un peu évolué, c'est la proportion de jeunes de moins de 30 ans dans le cortège comme Mélie, étudiante à Grenoble. "On est autant concernés que ceux qui seront à la retraite dans 5, 10 ou 30 ans. Si on perd ces droits, on mettra beaucoup plus de temps à les récupérer."

Histoire d'être dans le ton de la manifestation, elle porte une pancarte qui représente un animal entouré de flammes, sans réaction. Le slogan ? "Vous passez en force, nous aussi", décrit la jeune femme. D'autres étudiants dans le cortège comme Mathieu, 25 ans, est content de voir autant de jeunes, autant qu'il déplore le manque de retraités de plus de 60 ans.

Un tractage pour une intersyndicale unie à Crolles

De leur côté, les syndicats et des gilets jaunes, une cinquantaine de personnes au total, ont organisé un tractage à Crolles, sur un rond point bien connu des gilets jaunes. Le mot d'ordre ? L'intersyndicale reste unie. "Aujourd'hui on était avec tous les acteurs, y compris les gilets jaunes contrairement au gouvernement qui est de plus en plus isolé, développe Nicolas Benoit, secrétaire départemental de la CGT en Isère. Aujourd'hui il y avait la CFDT de ST Crolles, d'autres syndicats comme la CGT, la CFE-CGC ou encore Sud Solidaires donc on est tous là, on est tous motivés."