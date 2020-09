Isère : malgré les mesures sanitaires, des restrictions, La Tour-du-Pin a fêté le Tour de France

La Tour-du-Pin, quelque 8.000 habitants en Isère, aurait dû accueillir le Tour de France le 14-Juillet dernier, jour de Fête nationale. A chaque fois sur le Tour, cette date, est à part. On espère la victoire d'un Français. C'est un jour férié : il y a donc beaucoup de monde le long des routes mais aussi devant les postes de télé.

Mais le coronavirus en aura décidé autrement avec un Tour reporté. La nouvelle date pour cette 16e étape - étape 100% iséroise entre La Tour et Villard-de-Lans - c'est donc ce 15 septembre. Et en fin de semaine dernière, en raison du passage en zone "rouge" de l'Isère, plus aucune animation n'était autorisée. Ainsi, la fan-zone d'environ 1.000 personnes, qui devait être installée non loin du village-départ, n'a pas vu le jour.

"Pas la grande foule", mais "il y a de l'ambiance !"

A quelques minutes du départ du peloton, place Antonin-Dubost, derrière les barrières, quelques personnes. "Ce n'est pas la grande foule", fait remarquer Jean-Marc, venu de Viriville, "avec les mesures sanitaires, c'est normal. Il y en a qui se déplace moins, c'est dommage. Mais l'essentiel est que le Tour de France ait lieu."

A quelques mètres de lui, Amélie et Angélique de Sermérieu, pensaient "voir beaucoup plus de monde, mais au moins, on a de la place et franchement, il y a de l'ambiance." Les deux jeunes femmes ont profité des "goodies", ces cadeaux publicitaires de la caravane qui font partie du décor du Tour de France.

Le Miron, c'est le chat-mascotte de la ville. C'est aussi une confiserie à base de nougatine, citron confit, pâte d'amande et praliné avec un enrobé de chocolat ! © Radio France - Céline Loizeau

David habite La Tour-du-Pin et lui aussi a fait le plein de petits cadeaux. Il aurait bien voulu faire un selfie avec un coureur ou avoir un autographe, mais impossible pour le grand public d'accéder au village-départ et donc espérer d'approcher les équipes. Il est cependant ravi: "il ne se passe pas toujours des choses à La Tour-du-Pin, donc pour une fois qu'on a le Tour de France... Non, vraiment très, très bien. C'est inoubliable, 100 fois mieux qu'à la télé."

Désirée est venue en voisine de Sainte-Blandine et c'était la première fois qu'elle assistait à un départ d'une étape du Tour : " il y avait une bonne ambiance, il fait beau, très sympa." Et elle est contente car même si ça n'a duré qu'une poignée de secondes, elle a eu le temps de filmer le peloton qui s'élançait.

De son côté, malgré tout ces aléas, le maire Fabien Rajon confiait à notre micro être "un maire heureux".