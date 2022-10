Isère : "On perd du temps pendant les leçons pour faire le plein", les moniteurs d'auto-école agacés

En plus d'apprendre aux élèves à conduire, les moniteurs d'auto-école doivent en ce moment surveiller les stations-service. C'est l'une des professions les plus exposées aux problèmes d'approvisionnement de carburant. Une situation qui pèse sur les équipes, comme ceux de l'École de conduite française (ECF) 38 basée à Saint-Égrève. "C'est déjà un métier stressant et en plus ils doivent chercher une station pour faire le plein, c'est la catastrophe", explique Alain Maeder, dirigeant d'ECF 38.

Une conversation WhatsApp pour recenser les stations pleines

"On va perdre du temps en leçon pour trouver un endroit où faire le plein, raconte Bea, monitrice. Les élèves payent leurs leçons et en ce moment c'est un quotidien pour eux, on leur fait subir ça car on n'a pas forcément le temps de faire le plein avant ou après les heures de conduite." Pour tenter de gagner du temps, les moniteurs communiquent sur une conversation WhatsApp. On peut y lire : "Tous les carburants sont disponibles à La Tronche." "Il n'y a plus de gasoil." "Quelqu'un sait-il où il y a du carburant sans plomb ?" Une situation loin d'être confortable. "Ce sont des personnes qui travaillent, qui ne peuvent pas utiliser leur téléphone portable, donc c'est très compliqué cette situation", dit Alain Maeder.

Plus de 30% des stations-service perturbées en Isère

Ce mercredi, 32,4% des stations-service ne tournent pas à plein régime selon la préfecture. Il y a 5 stations en rupture totale de carburant et 54 en rupture partielle sur les 182 stations-service que compte le département. En Isère, l'achat de carburant dans des récipients transportables manuellement reste interdit.