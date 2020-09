Isère : le masque obligatoire en centre-ville de Bourgoin-Jallieu dès ce jeudi 17 septembre

Cette fois, c'est officiel. C'est à compter de ce jeudi qu'entre en vigueur l'obligation de porter le masque en centre-ville de Bourgoin-Jallieu. La municipalité avait annoncé le 11 septembre que la mesure était effective à compter de ce lundi 14....or la préfecture indiquait de son côté qu'elle n'avait pas promulgué l'arrêté.

C'est ce la cas finalement ce mercredi pour une entrée en vigueur le lendemain, jeudi 17 septembre. Les Berjalliens et ceux qui viennent en ville auront donc été doublement prévenus...

Comme dans d'autres communes, le masque était déjà obligatoire pour les plus de 11 ans sur les marchés. Là, il le devient aussi sur d'autres zones en extérieur, et ce "de 7 heures à 1 heure du matin" dixit le communiqué de la préfecture. Le périmètre concerne le centre-ville : du secteur du cinéma, de la zone de la Folatière en passant par la rue piétonne et la Poste.

Le périmètre proposé par la municipalité et validé par la préfecture (document mairie de Bourgoin-Jallieu) - .

Des panneaux ont été installés ce mardi pour indiquer aux riverains et visiteurs quand ils rentrent dans le périmètre défini. L'amende encourue en cas de non respect est de 135 euros. Cette mesure ne concerne pas les sportifs, les cyclistes et les conducteurs de deux-roues, selon la mairie.

Il s'agit d'une mesure prise dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et ce alors que l'Isère est considérée comme "zone rouge" depuis la fin de semaine dernière. Vienne et Grenoble sont également concernés par des mesures similaires.