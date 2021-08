En Isère, que faire des anciens centres de vacances laissés à l'abandon dans nos montagnes ?

Il pleut et il fait gris le jour de notre visite. Ambiance un peu sinistre pour découvrir ce grand ensemble de bâtiments en Chartreuse. "Quand je suis arrivé dans les années 70, c'était un centre de vacances où ils recevaient des enfants de région parisienne. Avant, c'était même un hôtel panoramique. Un hôtel de luxe !", raconte Gilles, un ancien de la région, qui a connu les grandes heures de la propriété. Aujourd'hui, cela fait 14 ans qu'elle est abandonnée. "14 ans, c'est long. La propriété a subi, au fur et à mesure du temps, des dégradations. Et malheureusement des intrusions, des vols... Tous les fils électriques, notamment, ont été volés", relate Stéphane Gusmeroli, maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse, qui connaît bien les lieux.

"Trouver un repreneur pour des bâtiments de cette taille-là, c'est compliqué"

Comme ce bâtiment, d'autres centres de vacances abîmés par le temps parsèment les forêts et les montagnes des Alpes. Celui que nous visitons a été mis en vente récemment, deux acheteurs potentiels ont répondu à l'appel d'offre, et la procédure d'étude suit son cours. Plus loin, un autre centre a été racheté il y a deux ans, mais les travaux n'avancent pas. En outre, il n'est pas aisé de trouver des racheteurs, explique Stéphane Gusmeroli : "La demande a clairement évolué en termes de fréquentation. Le modèle où une commune ou une entreprise accueille les enfants de ses écoles ou les enfants de ses employés est un modèle qui ne fonctionne plus, qui n'a plus d'équilibre économique avéré." Et réhabiliter ces lieux, souvent très grands et pas adaptés aux standards de 2021, est difficile : "Trouver un repreneur pour des bâtiments de cette taille-là, c'est compliqué parce qu'en plus du coût de rachat, il y a le coût de rénovation : la remise aux normes, l'accessibilité, la modernisation de l'accueil..."

Les chalets de Saint-Hugues, construits dans les années 80 et rachetés en 2016 après un an d'inactivité. © Radio France - Lisa Guyenne

"Ce qui est difficile, c'est de réhabiliter si les bâtiments ont été fermés longtemps"

Pourtant, certains de ces grands ensembles réussissent à trouver une seconde vie. Au-dessus de Saint-Pierre-de-Chartreuse, Nicolas Vezzuti a racheté les Chalets de Saint-Hugues fin 2016 : 2500 m² de surface et une capacité de 170 lits, un bâtiment construit dans les années 80 et qui fut la propriété de la ville de Sète, dans le Sud, pendant trente ans. "Ce qui est difficile, c'est de réhabiliter si les bâtiments ont été fermés longtemps. Moi, j'ai eu de la chance : ça ne faisait qu'un an qu'ils étaient fermés." Nicolas Vezzuti a donc réussi à remettre les chalets aux normes sans trop de difficultés, et surtout, il a trouvé un nouveau modèle économique. Tandis qu'auparavant, la ville de Sète organisait principalement des classes découvertes et des séjours "troisième âge", le nouveau gérant a réorienté une partie de son activité. "Je fais à moitié des classes découvertes et des colos, mais ce n'est pas très rentable, et à moitié de l'événementiel : mariages, séminaires, anniversaires..."

Nicolas Vezzuti, nouvel exploitant des chalets de Saint-Hugues. © Radio France - Lisa Guyenne

"L'optimisme que j'ai en tant que maire", ajoute Stéphane Gusmeroli, "c'est que la fréquentation de nos massifs de montagne est croissante, surtout depuis que le covid est passé par là. On voit arriver un nouveau public et une demande pour de courts séjours. Ce sera peut-être l'opportunité de trouver une nouvelle vie à ces centres de vacances, parce qu'il faudra bien loger tous ces gens qui viennent nous voir depuis les grandes villes." Il faut donc espérer que le nouvel engouement pour la nature offre une nouvelle vie à ces grands bâtiments. En attendant, ils sont offerts aux yeux des curieux, au détour des routes de montagne.