Isère : "Rouvrez les musées", demande le président du conseil départemental au gouvernement

"Un amour de vélo", c'est le nom de l'exposition temporaire, pas encore visible au musée dauphinois, et pour cause, il est toujours fermé ! L'expo a tout pour plaire au grand public, mais le public, pour l'instant n'a pas le droit d'y mettre les pieds, ni la bicyclette.

Un tandem Barbier / Peters

Jean-Pierre Barbier s'est donc mis en tandem avec son futur "ambassadeur" isérois, Nans Peters (ce sera officialisé le 1er mars prochain) pour lancer un message au gouvernement et aux parlementaires : "Rouvrez les musées et les lieux culturels", dit le président du département de l'Isère qui, à la relance, tente la bordure dans la tempête du Covid pour forcer la décision.

"Je ne veux pas non plus avoir un discours d'irresponsabilité, nous voulons juste être entendus : rouvrez les musées !" - Jean-Pierre Barbier

Jean-Pierre Barbier, président du conseil départemental de l'Isère veut la réouverture des musées © Radio France - Benjamin Bourgine

Pas sur la même méthode que Perpignan

"Je ne comprends pas pourquoi on laisse les supermarchés ouverts, et pourquoi on ferme les musées. Si quelqu'un peut me l'expliquer, je peux l'entendre, mais je ne vois pas d'explication". Pour autant le président du département n'est pas en roue libre : "Je ne veux pas non plus avoir un discours d'irresponsabilité, nous voulons juste être entendus : aujourd'hui, les protocoles sont là, on sait faire, si on accueille cent personnes sur les cinquante mille mètres carrés du musée dauphinois, il n'y a pas de danger". Ira-t-il jusqu'à provoquer l'État, le ministère et la Préfecture, comme Louis Alliot à Perpignan ? "Non, parce que je ne veux pas mettre les agents du musée, qui sont des fonctionnaires territoriaux, en position d'illégalité. Ce n'est pas le but de chercher le conflit. Mais on veut dire : bon sang, entendez-nous !"

"Il faut que tout le monde y mette du sien !" - Nans Peters

Nans Peters, "ambassadeur pour le département de l'Isère" ici au Musée Dauphinois © Radio France - Benjamin Bourgine

Et le champion du Trièves, Nans Peters, qu'en pense-t-il ? Vainqueur d'étape en septembre dernier dans les Pyrénées sur le Tour de France, il apparaît au moins sur une des photos de l'exposition. Sur ce sujet, il a pris la roue du président, bien volontiers : "J'ai la chance moi de pouvoir faire mon activité professionnelle, sportive, en extérieur, mais il faut aussi qu'on puisse se distraire et la culture, c'est important, il faut que tout le monde y mette du sien, pour que ça reparte !". Le département de l'Isère pilote onze musées, et dans chacun dorment des milliers de trésors pour l'instant bien loin des yeux des amateurs.

