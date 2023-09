Isère : un rassemblement de personnes "non blanches" interdit par la préfecture

Un rassemblement "réservé aux personnes racisées, non-blanches" prévu ce samedi à Grenoble, a été interdit par la préfecture de l'Isère. La décision a été prise ce vendredi avec un "arrêté d'attroupement et de rassemblement" précise la préfecture. La justice a également "été saisie pour manifestation non déclarée, et appel à rassemblement ayant manifestement un critère discriminatoire". Cette assemblée générale a été organisée par trois associations : le collectif des femmes musulmanes de Grenoble, les féministes racisées anti-patriarcat (FRAP) et le FUIQP de Grenoble. Elles ont décidé d'organiser ce rassemblement qui doit se dérouler après la manifestation contre les violences policières ce samedi, suite à des désaccords lors d'une réunion de préparation de cette manifestation.

Des désaccords à l'origine du rassemblement

Plusieurs syndicats et associations grenobloises s'étaient réunis pour établir la marche à suivre lors de la journée de samedi. Le problème c'est que selon les trois associations, "toutes les personnes racisées étaient debout dos au mur ou, dans le meilleur des cas, assises sur une table", expliquent-elles dans un communiqué. Ensuite, un participant à la réunion aurait tenu des propos qui n'ont pas été accepté par les trois associations. "Des propos que je dénonce également", ajoute une membre de la CGT qui a également participé à cette réunion. Résultat, les associations ont annoncé qu'elles "ne porteront pas la banderole de la CGT". De son côté, la militante de la CGT que nous avons joint pense que les trois associations seront bien présentes à la marche organisée par l'intersyndicale avant de rejoindre le lieu de rendez-vous plus tard dans l'après-midi.

Avant cela, l'UNI, le syndicat étudiant classé à droite, avait "demandé l'interdiction de ce rassemblement" via un communiqué.