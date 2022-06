Isère : une collecte d'amiante gratuite pour les habitants du pays voironnais

Si vous rénovez une vieille maison ou que vous avez un abri de jardin avec une toiture en fibrociment, vous avez peut-être de l'amiante chez vous. Pas question de jeter ça dans la nature ou dans des déchèteries classiques. Mais la communauté de communes du pays voironnais propose une solution : une fois par mois, une collecte est organisée sur le site écologique de la Buisse pour les habitants du secteur, avec sur place une société habilitée à manipuler de l'amiante. Une collecte sur rendez-vous mais gratuite, comme ce samedi 25 juin.

Eviter les dépôts sauvages

Le but, c'est d'éviter les dépôts sauvages, explique Fabien Girin, salarié chez Serfim, la société qui supervise cette collecte d'amiante à la Buisse : "Le fait que ce soit organisé et en plus gratuit, ça incite les gens à venir déposer leur amiante" ici et pas dans la nature. Mais effectivement, la question s'est posée pour Jacques par exemple, qui rénove une maison en ce moment. Sans autre solution, "on est face à un dilemme, certains nous disent de l'enterrer mais on préférait être dans la légalité", raconte-t-il.

"On ne sait pas quoi en faire en fait", ajoute Laurent, qui a découvert de l'amiante dans un vieil abri de jardin, "et effectivement on ne peut pas l'enterrer parce que si quelqu'un rachète la maison après et fait des travaux, il ne saura pas ce que c'est". Mais comme lui, Caroline s'est retrouvée un peu démunie quand elle a découvert de l'amiante chez elle, "on a cherché mais on n'avait pas de solution, il y a très peu de professionnels qui veulent nous le faire et ça n'était pas le même coût ! Donc là il faut faire un petit peu d'efforts mais au moins c'est zéro euro !"

Un masque et des gants pour se protéger au maximum

Les particuliers s'occupent eux-mêmes du dépôt d'amiante. Des sacs sont fournis par la communauté de communes mais le port du masque et des gants sont très recommandés. "On s'est équipés comme des professionnels", assure Jacques, "on s'est protégés avec des gants, une combinaison, des lunettes, un masque plus que FFP2". Et c'est important rappelle Fabien Girin, lui aussi équipé pour manipuler ces déchets amiantés, "vu que c'est cancérigène". Il faut éviter "toute expansion des fibres parce que ces fibres ne sont pas visibles mais elles sont toxiques".

Informations pratiques

La prochaine collecte d'amiante est prévue le 30 juillet au site écologique de la Buisse pour les habitants du Pays voironnais. La réservation en ligne est obligatoire et chaque foyer est limité à deux passages par an.