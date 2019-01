ISF, niches et fraudes fiscales : les idées des Poitevins pour rendre les impôts plus justes

Comment rendre les impôts plus justes ? Dans le cadre du Grand débat national, France Bleu Poitou donne la parole aux auditeurs avec l'opération "Ma voix compte".

Poitiers, France

Les impôts, plus petit dénominateur commun à la colère des Gilets Jaunes ? Depuis le début de la mobilisation le 17 novembre, le ras-le-bol fiscal s'entend dans tous les cortèges et se lit sur toutes les pancartes. Ce vendredi, France Bleu Poitou ouvre le débat avec une question : comment rendre les impôts plus justes ?

Que les plus riches payent plus !

Une meilleure équité fiscale, propose Georges, artisan à la retraite qui vit à Ligugé. "Si vous payez dans un village autant d'impôt que dans une ville alors qu'il y a quatre fois moins de services, parce qu'il n'y a plus de maternité, plus de bureaux de poste, c'est là le problème, il faudrait remettre à plat l'assiette fiscale."

"Nous on n'a pas de conseiller fiscaliste, on paye plein pot !"

La lutte contre la fraude fiscale, tous les Poitevins rencontrés l'appellent de leurs vœux. "Les entreprises qui ne payent pas d'impôt, Google, Apple, tous ces grands géants, il est là le bénéfice" explique Lucien, musicien-chanteur.

Il est là le pognon de dingue

"C'est cet argent là qui est planqué dans les paradis fiscaux qu'il faudrait réinjecter dans l'économie, on s'en sortirait mieux", ajoute un salarié d'une grande entreprise publique.

Rétablir l'Impôt de Solidarité sur la Fortune, "ce n'est pas de la pipe" pour Ghislaine, ancienne formatrice dans les métiers du social. Emmanuel Macron a écarté l'idée d'un retour de l'ISF, impôt jugé symbolique. "N'empêche que c'est symboliquement fort, 4 milliards et demi, c'est pas rien quand même, pour moi c'est même insuffisant l'ISF, c'est l'arbre qui cache la forêt".

A vous de témoigner sur France Bleu Poitou !

Jusqu'au 15 mars, les auditeurs sont invités à s'exprimer dans le cadre du Grand débat national. Avec "Ma voix compte", chacun peut apporter sa proposition autour d'une thématique.

Par téléphone au 05.49.60.50.30, numéro à votre disposition 24h/24 et 7j/7

Sur Francebleu.fr

Et chaque vendredi, de 8h10 à 8h30, deux invités seront en studio pour débattre de la thématique de la semaine. Vous aurez également la possibilité de vous exprimer en direct sur France Bleu Poitou.

La première question de « Ma voix compte » : quelles sont vos solutions pour des impôts plus justes ?

Vous pouvez d'ores et déjà participer ici :