Islamophobie : les musulmanes rassemblées à Marseille dénoncent l'histérisation du débat autour du voile

Lors d'un rassemblement contre l'islamophobie organisé, ce dimanche dans la cité phocéenne, plusieurs femmes de confession musulmane et qui portent le voile ont témoigné sur la stigmatisation qu'elles disent subir dans leur quotidien.

Plus d'une centaine de personnes s'est rassemblée, ce dimanche, devant la porte d'Aix à Marseille.

Marseille, France

"On n'en peut plus. L'islamophobie, ça suffit !" C'est le message porté par les manifestants, ce dimanche, un peu partout en France, notamment à Paris où la marche a rassemblé 13.000 personnes. Les manifestants étaient plus d'une centaine devant la porte d'Aix à Marseille pour dénoncer les actes anti-musulmans.

Lors des prises de parole, des femmes voilées ont apporté leur témoignage, comme Nadia. Cette Marseillaise qui habite le IIIe arrondissement dit être parfois "dévisagée" dans les transports quand elle se rend au travail. "Je le vois quand je prends le bus, je reçois des regards noirs et ça, ça me blesse", raconte-t-elle.

Les femmes, davantage victime de discriminations

"J'ai été exclue d'une salle de sport parce que je portais le voile", rapporte de son côté Linda, une maman de 33 ans. Selon un dernier sondage publié dans Le Parisen et réalisé par l'IFOP, 45% des musulmanes se disent victimes de comportements discriminatoires. Et pour Linda, les politiques sont en partie responsables de cette situation :

Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur (en charge des cultes : ndlr), nous dit que le voile n'est pas souhaitable dans notre société. Mais ce n'est pas du tout son rôle. Son rôle, c'est de défendre l'application de la loi, pas de faire part de ses idées qui, pour moi, sont clairement islamophobes.

De son côté, Farida appelle à sortir des clichés sur les femmes voilées : "Je ne mets pas en question le fait que des femmes soient obligées de porter le voile, mais sincèrement, je pense que c'est une petite minorité. Ce n'est pas juste de dire que toutes les femmes voilées sont des femmes qui n'ont pas de cervelles et qui sont soumises. Je trouve ça injuste."

Pour les manifestantes, "il faut arrêter de faire une fixette sur le voile car il y a d'autres problèmes plus urgents à régler en France."