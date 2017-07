Officiel : Ismaïla Sarr rejoint le Stade Rennais

Convoité par Barcelone, Newcastle et Séville, Ismaïla Sarr a signé avec le Stade Rennais. Un transfert record pour le club des Rouge et noirs qui aurait déboursé 17 millions d'euros pour s'offrir ce jeune attaquant prometteur.

C'est officiel, le club rennais a engagé le jeune attaquant sénégalais du FC Metz Ismaïla Sarr pour quatre ans. Le club rennais a mis la main à la poche puisqu'on parle d'une transaction de 20 millions d'€ bonus compris. Ismaïla Sarr intéressait Lille, Newcastle, Séville, mais avec un chèque de 17 millions d'€ et 3 millions de bonus, Rennes a été convaincant. Sarr était arrivé à Metz l’année dernière en provenance de Génération Foot (Dakar). Âgé de 19 ans, il a réalisé une bonne première saison en Ligue 1 (5 buts, 1 passe décisive, 4 penaltys provoqués en 31 matches).

Ismaïla Sarr a passé la visite médicale à Rennes ce mercredi matin et il pourrait déjà être aligné sur le terrain dès samedi en amical contre Lille.

OFFICIEL! Ismaila Sarr s'engage avec le Stade Rennais.

Bonne chance @izosarr! pic.twitter.com/fr9IfiIWTW — Senegal Football🇸🇳 (@SenegalFootball) July 26, 2017

Ismaëla Sarr est un joueur rapide, comme N'tep ou Dembele. C'est le genre de joueur à faire lever un stade de foot. Ses accélérations foudroyantes rappelaient aux supporters en Moselle, un certain Franck Ribéry. Et ses dribbles chaloupés ont cassé des reins à bon nombre de défenseur la saison dernière. Dans le derby Lorrain contre Nancy, Ismaïla Sarr a dribblé toute la défense, un rush de 70 mètres conclu par un but. Au Paris Saint Germain on se souvient aussi du TGV de Dakar qui a humilié 3 joueurs pour offrir un but à Cheick Diabaté. Et tout ça pour sa première saison dans l'élite. International Sénégalais, Ismaïla Sarr a grandi dans l'académie génération foot à 15 km de Dakar le centre de formation Africain du FC Metz. Il n'est arrivé en France qu'en 2016.Très discret dans la vie, l'ailier n'a que 19 ans et un avenir prometteur.

Stade Rennais 100% Fan Zone, une page Facebook qui réunit des supporters et rédigée par Johnathan sont plutôt satisfaits de cette recrue. "On attendait un joueur comme lui, depuis le départ de Dembele"!