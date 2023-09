Isola Composite à Delle devrait se développer grâce au rachat du site par la Communauté des communes

Une nouvelle étape dans le renouveau de l'entreprise historique Isola Composite à Delle. Son site de trois hectares vient d'être acquis par la Communauté de communes du Sud Territoire pour 179 000€ . Après une centaine d'années d'existence et plusieurs plans sociaux , l'entreprise qui produit des matériaux composites isolants reçoit ainsi une "aide majeure pour son développement" grâce à la collectivité selon Christian Rayot, le président de la CCST. Démolition de certains bâtiments, dépollution et reconstruction de nouveaux espaces. C'est ce qui attend le site pendant au moins trois ans. Des travaux de réhabilitation en contre-partie d'un engagement de l'entreprise à renforcer son ancrage dans l'économie et l'emploi local.

"J'ai une passion pour l'entreprise, des convictions et de la force"

Des postes devraient être créés dans la fabrication de pièces et dans le pressage. La direction souhaite aussi remonter des équipes de production en trois-huit. Pas de chiffre pour le moment, mais des emplois sont déjà à pouvoir dans l'entreprise. Preuve de sa volonté de recruter, la présidente d'Isola Composite, Cécile Allemann, rappelle que depuis qu'elle a repris les rênes de l'entreprise il y a deux ans et demi , 24 postes ont été créés. "J'ai une passion pour cette entreprise, des convictions et de la force pour me lancer dans ce nouveau projet de développement malgré les difficultés économiques aujourd'hui" confirme la présidente, salariée dans l'entreprise depuis une trentaine d'années déjà.

"Il y a un bassin d'emploi dans le Territoire de Belfort sur lequel on peut s'appuyer pour recruter et l'histoire d'une entreprise qui peut attirer", continue la responsable. La Communauté des communes espère de son côté "donner un signal fort dans un sud Territoire traumatisé par des milliers d'emplois perdus dans le passé", selon les mots de son président. C'est dans cette même logique que la CCST a porté d'autres programmes de réhabilitation de plusieurs friches ces 10 dernières années, notamment à Grandvillars et Beaucourt.