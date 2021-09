Isolement des personnes âgées : "Dans la journée, je ne vois que les infirmières", raconte Gérard à Marseille

Selon le dernier baromètre des Petits Frères des Pauvres sur la solitude et l’isolement des plus de 60 ans, 530.000 personnes âgées seraient "en situation de mort sociale", c'est-à-dire "sans" ou "quasiment sans" contacts extérieurs. Un nombre qui a augmenté de 77% en quatre ans.

L’isolement social des personnes âgées est en nette aggravation en France. La dernière édition du baromètre des Petits Frères des Pauvres montre une hausse inquiétante de la solitude et de l'isolement des plus de 60 ans, soit une augmentation de 77% par rapport à 2017. 36 % de personnes âgées, soit 6,5 millions de personnes, se sentent seules fréquemment, alors que 14 % soit 2,5 millions de personnes, se sentent seules tous les jours ou très souvent. Un isolement qui s'est accentué du fait de la crise sanitaire.

"Dans la journée, je ne vois que les infirmières" - Gérard, 74 ans, à Marseille

Gérard a 74 ans, veuf depuis 10 ans, il est atteint de sclérose en plaque et vit tout seul dans son appartement en étage dans le 3e arrondissement de Marseille : "le problème est que je marche très mal et je reste dans cet appartement, je ne sors plus, " regrette le retraité. Hormis la venue des infirmières matin et soir et d'une aide à domicile qui lui apporte son repas le midi, personne d'autre :"_c'est long, moi j'irai bien me promener, mais ce n'est pas simple_".

"Si on ne vient pas, il n'y a personne"-Joëlle, bénévole des Petits Frères des Pauvres

Gérard qui retrouve le sourire quand Joëlle , bénévole des Petits Frères des Pauvres, lui rend visite une fois par semaine :"si on ne vient pas, il n'y a personne, je discute avec lui, je le laisse me raconter ce qu'il a fait, je vérifie qu'il a bien à manger". Mais Joëlle est bien consciente que Gérard souhaiterait qu'on lui consacre davantage de temps, comme pour regarder des opéras en sa compagnie : "Vous aimez l'opéra ? Oui ! ", son visage s'illumine : "j'ai des milliers de choses", dit il en montrant son impressionnante collection de DVD, "je suis fou d'opéras, j'en regarde tout le temps, mais je préférerais qu'il y ait plus de monde qui vienne me voir."

Le confinement a aggravé les situations

Les bénévoles des Petits Frères des Pauvres l'ont constaté, le confinement a été très compliqué pour ces personnes déjà isolées : "certaines sortaient auparavant, ne serait ce que pour aller chez le commerçant du coin, un bonjour, un sourire, ce n'est rien mais pour des personnes seules, c'est très important. Et là il n' y avait plus rien" explique Joëlle, bénévole. "Donc là on a eu des appels au secours aux Petits Frères et on allait les voir et leur faire le ravitaillement si besoin, mais surtout leur parler." Les petits Frères des Pauvres recherchent en permanence des bénévoles.