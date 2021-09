Isolement : deux fois plus de seniors en situation de "mort sociale" qu'il y a quatre ans

Des semaines voire des mois sans recevoir ni visite ni coup de fil. Les aînés de plus de 60 ans n'ont jamais été aussi nombreux à être victimes d'"une mort sociale", d'après les termes de l'association Les Petits Frères des Pauvres qui publie son baromètre annuel à l'occasion de la journée internationale des personnes âgées prévue ce vendredi 1er octobre. Ces séniors sont aujourd'hui 530.000 - un demi-million - à ne jamais rencontrer proches, famille, amis, voisins, soit presque deux fois plus qu'en 2017. Un phénomène accentué par la transition démographique et la précarité grandissante, notamment depuis le début de l'épidémie.

à lire aussi Jean Castex, Olivier Véran et Brigitte Bourguignon en visite en Bourgogne pour parler de l'autonomie

La crise du Covid a accentué leur isolement

Parmi les enseignements du baromètre, la crise du Covid qui a accentué l'isolement des personnes âgées. En effet, à cause des restrictions sanitaires, le nombre de seniors isolés de leurs cercles familiaux et amicaux a plus que doublé en quatre ans (+122%) : de 900.000 en 2017, ils sont aujourd'hui deux millions. Un sondé sur cinq n'a pas ou quasiment pas de relations amicales, soit trois fois plus qu'il y a quatre ans.

La précarité est un facteur aggravant de l'isolement. Avec des retraites qui se réduisent à peau de chagrin, de plus en plus de personnes âgées n'ont plus les moyens d'aller au cinéma, au restaurant ou de voyager. La plus grosse partie de ceux qui sont en "mort sociale" gagne moins de 1.000 euros par mois.

Comment agir ?

Les Petits Frères regrettent le nouveau report du projet de loi sur la perte d'autonomie. "Aucune réforme déterminante répondant parfaitement aux enjeux n’a été mise en œuvre, l’abandon de la loi Grand Age et Autonomie est une profonde désillusion face aux immenses enjeux de la transition démographique", a déploré Alain Villez, président de l'association.

Parmi les préconisations apportées par le baromètre, il est question de prioriser les sorties en extérieur pour lutter contre la perte d'autonomie et l’isolement, produire des données officielles sur la question ou encore expérimenter un système d'alerte pour repérer les situations de "mort sociale". L'association va d'ailleurs lancer vendredi "chasseurs de solitude", une campagne de sensibilisation. Un film sur l'isolement, mais aussi un kit à recevoir ou à télécharger pour aller à la rencontre des aînés.