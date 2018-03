Dans les Landes, la communauté de communes du Seignanx lance une grande opération auprès des habitants de son territoire. Selon des critères de ressources, il sera possible de faire isoler ses combles pour un euro ou quatre euros par mètre carré.

Landes, France

Depuis un an, la collectivité landaise est labellisée territoire à énergie positive pour la croissance verte. A ce titre, elle bénéficie de financements dédiés à savoir une enveloppe d’environ 900.000 euros fléchés d'une part vers la rénovation énergétique de bâtiments publics, l'investissement dans des véhicules électriques, mais aussi donc à destination des particuliers pour qu'ils isolent leurs combles perdus. Pour le président de la communauté de communes du Seignanx, Eric Guilloteau : "La transition énergétique c'est aussi l'affaire des habitants". Selon l'Ademe, il y aurait entre 30 à 35% de déperdition d'énergie par les combles d'où l'importance de les faire isoler. Mais, les travaux peuvent parfois représenter une somme importante pour un propriétaire, de l'autre de 35 euros/m² d'après l'ANAH (Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat).

Des travaux d'isolation à partir d'un euro

Le principe de l'opération est relativement simple. Un particulier doit se renseigner pour savoir s'il est éligible et connaître le reste à charge. Car, pour les foyers aux revenus modestes (grille Agence Nationale de l'Habitat) les travaux reviendront à seulement un euro. Pour les autres, 80% des travaux seront pris en charge par la collectivité et quatre 4 euros par mètre carré resteront donc à la charge du propriétaire ou du locataire. "Sur des factures de l'ordre de 1.000 ou 1.500 euros, le coût au final pour l'habitant sera de 200 ou 400 euros selon les projets", détaille Eric Guilloteau. Sur les 12.000 foyers du Seignanx, la collectivité estime entre 150 et 200 ménages susceptibles d'être concernés. L'enveloppe disponible pour cette opération est de l'ordre de 300.000 euros.

L'opération est limitée dans le temps, elle est opérationnelle depuis ce jeudi et pour les six prochains mois. Cela suppose que les travaux d'isolation des combles devront être faits courant octobre au plus tard.

Renseignements

https://www\.pacte\-energie\-solidarite\.fr/seignanx

Renseignez-vous au 0 800 000 038, service et appel gratuit.

Vous pouvez aussi vous rendre au siège de la communauté de communes, à Saint-Martin-de-Seignanx, ou dans l'une des huit mairies du territoire.