Issoudun : Bernie Bonvoisin se fait porte-parole des enfants syriens

Le chanteur du groupe "Trust" Bernie Bonvoisin vient présenter son documentaire sur les enfants syriens réfugiés au Liban. "Paroles d'enfants syriens, la misère entre deux jardins" sera projeté vendredi à 20h30 au Centre des Congrès d'Issoudun.

C'est son premier documentaire et il vient le présenter en personne à Issoudun ! Le fondateur et leader du groupe Trust a filmé pendant près d'un mois des enfants syriens dans des camps de réfugiés au Liban. Avec son co-réalisateur, le journaliste Pedro Brito da Fonseca, Bernie Bonvoisin a choisi de donner la parole à Chaima, Marwan et Imane . Ces enfants ont fui la guerre. Ils ont été exposés à de graves violations des Droits de l'Homme et vivent aujourd'hui dans des conditions effroyables.

L'association " Ma belle école" organise cette soirée pour sensibiliser à la cause de ces enfants qui subissent la guerre depuis bientôt sept ans. La projection démarre à 20h30 ce vendredi soir en présence de Bernie Bonvoisin. L'entrée est gratuite au Centre des Congrès d'Issoudun. Le documentaire dure 52 minutes, il sera suivi d'un débat et d'un buffet de spécialités syriennes. A 7h45 ce vendredi, Bernie Bonvoisin sera l'invité de France Bleu Berry.

"J'y ai vu la terreur dans leurs yeux........j'y ai vu la crasse....mais j'y ai aussi vu la lumière" Bernie Bonvoisin

Cette expérience l'a complètement bouleversé. Bernie Bonvoisin confie qu'"il y a un avant et un après Liban". Le chanteur du groupe Trust a passé 28 jours dans des camps de réfugiés en mars 2016, 28 jours qui l'ont à jamais marqué auprès d'enfants trop mûrs pour leur âge. "On leur a volé leur enfance....certains travaillent comme des esclaves..... au Liban, les réfugiés ne représentent rien, ils n'ont aucun droit, seulement le droit de survivre. Alors ils croupissent dans des camps."

Des enfants syriens au Liban

Enfants syriens réfugiés

Le documentaire a été diffusé pour la première fois en juin 2016 sur France 2 dans l'émission "Envoyé spécial". Dès le lendemain Bernie Bonvoisin recevait des mails et des lettres du monde entier. A la suite de cette diffusion également, trois médecins d'un hôpital parisien sont partis dans les camps auprès des enfants. Il y a eu des levées de fonds. Le documentaire a été également programmé sur la chaîne parlementaire. Ça fait un peu bouger les lignes et ça rend le sourire au chanteur de Trust, qui attend la fin de sa tournée pour y retourner.

Terrible et bouleversant reportage sur les enfants syriens , sur LCP. Merci à Bernie Bonvoisin qui a donné la parole aux enfants. — Cathy Souleille (@CathySouleille) August 2, 2017

Voir, revoir "Parole d'enfant Syriens..." Bernie Bonvoisin. Ces hordes... qui prennent d'assaut nos frontières"

https://t.co/B3nmkVfMJe — Olivier Sérazin (@Olivier_serazin) February 13, 2017